Breier: La mejor solución para la crisis de salud en Venezuela es sacar a Maduro

La subsecretaria de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental, Kimberly Breier, señaló este lunes que la mejor solución para acabar con la crisis de salud en Venezuela es sacar a Nicolás Maduro de la usurpación.

lapatilla.com

Breier mencionó la alternativa desde su cuenta de Twitter donde felicitó a Perú por organizar la conferencia regional de salud y aprovechó la oportunidad para hablar sobre la situación en territorio venezolano.

“Felicitamos a Perú como anfitrión de la conferencia regional de salud del 29 al 30 de abril que se realiza ahora con el apoyo de la OEA y el Departamento de Estado. Como dijo David Smolansky: La mejor solución para resolver la crisis de salud regional es terminar con la usurpación de Maduro en Venezuela”, expresó.

