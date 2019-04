El chiste del día: Díaz Canel dice que es un “insulto” decir que Cuba tiene personal militar en Venezuela

El presidente de Cuba, Miguel Díaz Canel, enfatizó en su cuenta en la red social Twitter que es “una burla del mundo” que Cuba tenga personal militar en el país.

lapatilla.com

Díaz Canel resaltó que está acusación es “un insulto a dos naciones soberanas” y que el Encargado de Seguridad de Estados Unidos, John Bolton “miente de nuevo.

“Con cerca de 800 bases y cientos de miles de tropas en todo el mundo, USA está acusando a Cuba de tener personal militar en Venezuela. Una burla del mundo. Un insulto a dos naciones soberanas. Bolton miente de nuevo y su propósito es criminal”, fue lo expresado por el representante del régimen cubano.

With nearly 800 bases and hundreds of thousands of troops around the world, #US is accusing #Cuba of having military personnel in #Venezuela. A mockery of the world. An insult to two sovereign nations. Bolton lies again and his purpose is criminal. #HandsOffVenezuela #SomosCuba pic.twitter.com/CuaaHhe6iW

— Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) April 29, 2019