Japón se une a la Declaración de Ottawa para apoyar la reconstrucción de Venezuela

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El gobierno de Canadá informó este lunes que Japón se unió a los más de 20 países que han respaldado la Declaración de Ottawa

El pasado 4 de febrero En respuesta a la actual crisis humanitaria, económica y política en Venezuela, reafirmamos el derecho de Venezuela a la paz, la democracia y la asistencia humanitaria y expresan lo siguiente:

– Reiteramos nuestro apoyo a la Asamblea Nacional y al Presidente Encargado Juan Guaidó en sus esfuerzos por lograr una resolución constitucional y pacífica de la crisis actual a través de la celebración de elecciones libres y justas.

– Solicitamos se brinde inmediata asistencia humanitaria a los venezolanos en situación de vulnerabilidad, tanto dentro como fuera del país.

– Pedimos que se respeten los derechos humanos y las libertades civiles de todos los venezolanos.

– Estamos listos para ayudar a Venezuela en su recuperación económica bajo un nuevo gobierno elegido democráticamente.

– Hacemos un llamado a todos los miembros de la comunidad internacional para que apoyen al pueblo venezolano en su lucha pacífica por restaurar la democracia.

La Declaración de Ottawa por Venezuela sigue abierta a la aprobación. Hasta la fecha, esta Declaración ha sido aprobada por los siguientes Estados:

Albania, Argentina, Brasil, Canadá, Chile, Colombia, Costa Rica, Dinamarca, Ecuador, Estados Unidos, Georgia, Guatemala, Honduras, Israel, Kosovo, Islas Marshall, Panamá, Paraguay, Perú, Polonia, Reino Unido y República Checa.

Según diplomático mexicano rechaza cualquier intervención violenta en América Latina

Para este 1 de mayo el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, convocó a una marcha “histórica” como parte de la ruta planteada para lograr el cese de la usurpación.

La manifestación contará con siete puntos de salidas en la ciudad de Caracas, donde cada uno de los Comité de Ayuda y Libertad de las parroquias cercanas estarán organizados.

#Japan joined more than 20 countries who have endorsed the #OttawaDeclaration for #Venezuela. We will continue to support the people of Venezuela in their struggle for constitutional #democracy.

— Foreign Policy CAN (@CanadaFP) April 29, 2019