La advertencia definitiva de Trump a los oficiales cubanos que apoyan a Maduro en Venezuela

El presidente de EEUU, Donald Trump, envió una advertencia definitiva a los oficiales cubanos que apoyan al régimen de Nicolas Maduro en Venezuela.

lapatilla.com

“Si las tropas y las milicias cubanas no cancelan de inmediato las operaciones militares y de otro tipo con el propósito de causar la muerte y la destrucción de la Constitución de Venezuela, un completo embargo, junto con las sanciones de más alto nivel, se colocará en la isla de Cuba”, sentenció Trump en su cuenta oficial de Twitter.

“¡Ojalá, todos los soldados cubanos regresen a su isla sin demora y en paz!”, exclamó.

If Cuban Troops and Militia do not immediately CEASE military and other operations for the purpose of causing death and destruction to the Constitution of Venezuela, a full and complete….

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) April 30, 2019