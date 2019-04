Bolton a Padrino y Maikel Moreno: Se les acabó el tiempo, protejan la Constitución y retiren a Maduro

El asesor de seguridad de Estados Unidos, John Bolton indicó que “s el momento que el ministro de Defensa, y otros funcionarios actúen para sacar del poder a Nicolás Maduro”. Durante una declaración a la prensa recalcó que “todas las opciones están sobre la mesa, no voy a hacer más específico. Pero no hay nada más erróneo por parte de maduro que usar la fuerza contra civiles”.

Bolton dijo que hay que esperar por varias figuras del chavismo. Asegura que hablaron con Padrino López, con Maikel Moreno y aseguraron que acordaron que Nicolás Maduro tenía que irse.

Destacó que están “siguiendo la noticia y queremos que sea pacifico (…) Hemos dejado claro a Rusia, que sus acciones en Venezuela, lo tomamos como algo muy serio”.

.@vladimirpadrino, @Ivanr_HD, @MaikelMorenoTSJ: Your time is up. This is your last chance. Accept Interim President Guaido’s amnesty, protect the Constitution, and remove Maduro, and we will take you off our sanctions list. Stay with Maduro, and go down with the ship.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019