El final de la usurpación de Maduro es posible, asegura Bolton

John Bolton, asesor de defensa del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que el final del cese de la usurpación de poder por parte de Nicolás Maduro en Venezuela, es posible, asimismo, afirmó que la democracia será restaurada de el país.

lapatilla.com

“El fin de la usurpación de poder de Maduro es posible. Las fuerzas armadas de Venezuela deben permanecer leales a su pueblo y a la Constitución. La democracia será restaurada en Venezuela”, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

The end of Maduro’s usurpation of power is possible. Venezuela’s armed forces should stand loyal to their people and the constitution. Democracy will be restored in Venezuela. https://t.co/ITSHkqLike

— John Bolton (@AmbJohnBolton) April 30, 2019