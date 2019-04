Marco Rubio a los venezolanos: No dejen que les arrebaten esta oportunidad, ahora es el momento #30Abr

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, Marco Rubio, dejó un mensaje contundente a los venezolanos que se encuentran acompañando el movimiento cívico militar encabezado por el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, y Leopoldo López.

lapatilla.com

“Después de años de sufrimiento, la libertad está ahí esperando por los Venezolanos. No dejen que les arrebaten esta oportunidad. Ahora, es el momento de tomar las calles en respaldo al gobierno interino. No dejen que este momento se diluya, podría no volver“, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

After years of suffering freedom is waiting for people of #Venezuela. Do not let them take this opportunity from you.

Now is the moment to take to the streets in support of your legitimate constitutional government.

Do not allow this moment to slip away. It may not come again

— Marco Rubio (@marcorubio) April 30, 2019