Marco Rubio le señala a Maduro lo cerca que tiene a los responsables de la Operación Libertad

El senador estadounidense Marco Rubio le señaló a Nicolás Maduro quiénes y dónde están algunos de los supuestos responsables detrás de la Operación libertad puesta en marcha por el presidente encargado Juan Guaidó este 30 de abril.

lapatilla.com

“Maduro dice que está investigando quién estaba detrás del levantamiento militar de hoy”, comentó Rubio en Twitter.”No tendrá que mirar muy lejos”, agrega.

Rubio señala que al menos “cuatro de ellos estaban sentados con él en la mesa de conferencias cuando dijo eso”.

#Maduro says he investigating who was behind today’s military uprising. Won’t have to look very far. 4 of them were sitting with him at the conference table when he said that. https://t.co/Ax9vOqDus6

— Marco Rubio (@marcorubio) May 1, 2019