Pence camino a la base de Virginia, lleva un mensaje de Trump a personal del portaaviones Truman

El vicepresidente de los Estados Unidos, Mike Pence, se dirige a la base de Norfolk, Virginia, a llevar un mensaje del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, a todo el personal del portaaviones USS Harry Truman.

“Hogar de la base naval más grande del mundo, para agradecer a los hombres y mujeres del USS Harry Truman por su servicio y resaltar el presupuesto que reconstruye nuestro ejército y restaura el arsenal de la democracia”, sijo Pence en un tuit.

Heading to Norfolk, Virginia, home to the world’s largest naval base, to thank the men and women of the USS Harry Truman for their service and to highlight @POTUS’ budget that rebuilds our military & restores the arsenal of democracy! ??

— Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2019