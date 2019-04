Pompeo: Es hora de que el régimen ilegítimo se aparte; la Operación Libertad está en marcha #30Abr

Mike Pompeo, secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, aseguró que ya es hora de que el régimen de Nicolás Maduro se aparte, asimismo, agregó que la Operación Libertad en Venezuela está en marcha.

lapatilla.com

” La #OperacionLibertad está en marcha en #Venezuela y el mundo está mirando. La seguridad de @jguaido debe ser garantizada. El pueblo venezolano está exigiendo un cambio, una transición democrática pacífica y un retorno a la prosperidad. Es hora de que el régimen ilegítimo se aparte”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Asimismo, agregó en otro tuit que: “Lo que estamos viendo hoy en #Venezuela es la voluntad de la gente de cambiar pacíficamente el curso de su país de uno de desesperación a uno de libertad y democracia. Los EE.UU. están con ellos y @jguaido ahora y siempre. #EstamosUnidosVE”.

What we are seeing today in #Venezuela is the will of the people to peacefully change the course of their country from one of despair to one of freedom and democracy. The U.S. stands with them and @jguaido now and always. #EstamosUnidosVE

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) April 30, 2019