Unión Europea pide la máxima moderación en la crisis de Venezuela

La Unión Europea (UE) llamó el martes a la “máxima moderación” en la crisis de Venezuela, donde un grupo de militares que apoyan al presidente encargado Juan Guaidó se sublevó contra el régimen de Nicolás Maduro.

“La UE está siguiendo de cerca los últimos acontecimientos en Venezuela. Reiteramos que solo puede haber una salida política, pacífica y democrática para las múltiples crisis que enfrenta el país”, dijo la jefa de la diplomacia europea Federica Mogherini en un comunicado.

“La Unión Europea rechaza cualquier forma de violencia y llama a la máxima moderación para evitar la pérdida de vidas y una escalada de tensiones”.

