Mike Pence a los venezolanos: Estados Unidos está con ustedes y Guaidó hasta que se restablezca la libertad y la democracia

El vicepresidente de EEUU, Mike Pence, se pronunció a través en la red socila en Twitter en apoyo a Venezuela y al presidente encargado Juan Guaidó.

Por lapatilla.com

“A @jguaido, la Asamblea Nacional y todo el pueblo amante de la libertad de Venezuela que están tomando las calles hoy en día #operacionlibertad-seguimos con ustedes! ¡ Estamos contigo! Estados Unidos estará con ustedes hasta que se restablezca la libertad y la democracia. Vayan con Dios! #FreeVenezuela”.

“Hoy el presidente interino Juan Guaidó anunció el inicio de la Operación Libertad”, dijo en Twitter el secretario de Estado, Mike Pompeo, en un momento en que el gobierno de Maduro ha prometido sofocar lo que calificó como un “intento de golpe de Estado”.

El jefe de la diplomacia de Washington dijo que “Estados Unidos apoya plenamente al pueblo venezolano en su búsqueda de la libertad y la democracia”.

Estados Unidos es el principal sostén de Guaidó, reconocido por más de 50 países como presidente interino de Venezuela tras su autoproclamación a finales de enero por considerar que el segundo mandato de Maduro es ilegítimo.

— Vice President Mike Pence (@VP) 30 de abril de 2019