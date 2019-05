Bolton asegura que Maduro se esconde en un bunker rodeado de agentes cubanos

Click to email this to a friend (Opens in new window)

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que Nicolás Maduro se esconde en algún bunker militar rodeado de agentes cubanos y amigos corruptos mientras el presidente encargado de la República, Juan Guaidó, dirige valientemente a los venezolanos por las calles.

lapatilla.com

“El presidente interino, Guaido, conduce con valentía al pueblo venezolano por las calles, mientras que Maduro se esconde en un búnker militar en algún lugar, rodeado de sus supervisores cubanos y amigos corruptos. Guaido muestra el coraje de un líder; Maduro no es más que un autócrata cobarde”, dijo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Interim President Guaido bravely leads the Venezuelan people through the streets, while Maduro hides in a military bunker somewhere, surrounded by his Cuban overseers and corrupt cronies. Guaido shows the courage of a leader; Maduro is nothing but a cowardly autocrat. pic.twitter.com/1PCp5dvL4X

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 1, 2019