Comando Sur monitorea Venezuela y permanece listo para respaldar todas las opciones de Trump

El Comando Sur de EEUU, a través de una comunicación en su cuenta en Twitter, enfatizó que se encuentre listo para respaldar las decisiones que pueda tomar el presidente Donald Trump respecto a la crisis en Venezuela.

lapatilla.com

“El Comando Sur está monitoreando la situación en Venezuela y permanece preparado para respaldar todas las opciones cuando lo solicite el liderazgo principal”, mencionó el cuerpo castrense en un tuit.

“Estamos trabajando con socios en la región y apoyamos plenamente el esfuerzo diplomático para lograr una transición de poder pacífica y democrática en Venezuela”, agregó la institución encabezada por el almirante Craig Faller.

Tras el inicio de la operación Libertad al mando de Juan Guaidó y la liberación de Leopoldo López, EEUU mantiene un postura cada vez más comprometida con el cese de la usurpación en el Palacio de Miraflores, efectuada por el régimen de Nicolás Maduro desde el 10 de enero pasado.

Trump instó a los efectivos militares de origen cubano a abandonar Venezuela lo antes posible para evitar ser sometidos a sanciones económicas más duras.

#SOUTHCOM is monitoring the situation in #Venezuela & remains prepared to support all options when requested by senior leadership. We are working w/ partners in the region, & are in full support of the diplomatic effort for a peaceful, democratic transition of power in Venezuela. pic.twitter.com/A7d0kvfuTM

— U.S. Southern Command (@Southcom) May 1, 2019