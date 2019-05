Corte de EEUU aclara que solo Juan Guaidó puede designar diplomáticos en su país

Corte de Circuito del Distrito de Columbia decidió que solo el presidente encargado Juan Guaidó puede ejercer la representación de Venezuela en EEUU.

José Hernández, procurador especial de Venezuela, aclaró en su cuenta de Twitter: “La Corte de Circuito del Distrito de Columbia acaba de decidir que solo el Presidente encargado Juan Guaidó puede ejercer la representación de Venezuela en los Estados Unidos”.

Hernández agregó que “como Procurador Especial, continuaré defendiendo los intereses del Estado venezolano ante los Tribunales”.

The District of Columbia Circuit Court has just ruled that only the interim president Juan Guaidó can exercise the representation of Venezuela in the United States. As Special Attorney-General I will continue to defend the interest of the Venezuelan State before Courts

— Jose I. Hernandez G. (@ignandez) May 1, 2019