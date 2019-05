Secretario de Defensa de EEUU: La libertad de Venezuela es nuestra prioridad

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

El Secretario de Defensa de los Estados Unidos, Patrick Shanahan, aseguró que la libertad de Venezuela es prioridad de seguridad nacional, asimismo agregó que están considerando todas las opciones para apoyar al pueblo venezolano.

lapatilla.com

“La libertad y la estabilidad de Venezuela es una prioridad de seguridad nacional de EEUU (…) No nos sorprende que China, Rusia, Cuba e Irán reconozcan a Maduro”, dijo a través de su cuenta oficial en la red sociales Twitter.

De igual forma manifestó que lo que ocurre en Venezuela es un tema entre “libertad y tiranía”, y que por eso se hacen eco a las palabras del presidente Donald Trump al considerar que todas las opciones son estudiadas para conseguir que triunfe la democracia en el país sudamericano.

2 of 2: This is an issue of freedom vs. tyranny. Echoing @POTUS, we’re considering all options in support of the Venezuelan people.

— Acting SecDef Pat Shanahan (@ActingSecDef) May 1, 2019