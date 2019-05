Juan Pablo García: Por qué esperar más para aplicar la norma de seguridad internacional y de derechos humanos (R2P)

Posteado en: Opinión

Por qué esperar más para aplicar la norma de seguridad internacional y de derechos humanos (R2p). Ya Venezuela lo ha dado todo, se han agotado todas las vías posibles y está claro que solo no podemos.

Tenemos un instrumento internacional y además una norma interna (187#11CN) para abordar el genocidio y los delitos de lesa humanidad que sufre nuestra nación y es evidente que en nuestro país no se está cumpliendo con la responsabilidad primordial de proteger a la población, sino lo contrario, a la población se le violan sus derechos y se cometen crímenes de humanidad contra la misma, de manera inminente y desmedida.

Debe entonces la comunidad internacional ayudarnos a que se cumpla con la responsabilidad de proteger, usando medios diplomáticos, humanitarios y pacíficos para brindar esa protección. Y no puede verse que ayudar humanitariamente a una población que sufre crímenes de lesa humanidad sea un ataque a su soberanía, porque tienes fines humanitarios.

La Soberanía de un Estado no solo tiene que ver con el control interno de sus asuntos sino que va más allá, ya que le confiere al Estado la responsabilidad primordial de proteger a su población dentro de sus fronteras, de manera que cuando un Estado como el nuestro no protege a su población, porque no tiene ni la capacidad, mucho menos la voluntad, nos lleva a nosotros a invocar este principio, toda vez que esa es una responsabilidad colectiva que se puede usar cuando los gobiernos soberanos no pueden o no quieren evitar lesionar derechos humanos.

Venezuela amerita con urgencia de la aplicación del principio de responsabilidad de proteger (R2P) por la gravedad de la situación y porque su población sufre de manera desmedida daños que sin lugar a dudas requieren de medidas colectivas que sean aplicadas a nuestro favor de forma oportuna y decisiva, el pueblo venezolano no aguanta más, cada hora se cuenta en vidas. Necesitamos la solidaridad y cooperación internacional en ese sentido, la asistencia para salvar vidas y aliviar el sufrimiento del pueblo venezolano, que se nos proteja nuestra dignidad humana.

El que nos ayuden humanitariamente, no significa que se afectará nuestra integridad territorial o que esa coalición internacional se anexará al Estado, porque la petición que estamos haciendo es con criterios humanitarios, para restablecer la paz y seguridad y el derecho internacional humanitario traspasa fronteras y en ese sentido debe ser acogido porque prevalece sobre el principio de soberanía de los Estados y el principio de no intervención, porque va dirigido a proteger los derechos humanos y al rescate de la democracia. En tanto, cuando un tirano como el que tenemos da a su población un trato que nadie le ha autorizado tener, se dan los supuestos para que se ponga en práctica el R2P que sabemos que si bien debe ser el último recurso, entendemos es la opción que nos queda ante esta tiranía criminal que ha hecho caso omiso a cualquier otro medio que el pueblo venezolano ha tomado y optado por largos años, de manera pacifica y democrática para hacer ver que no estamos siendo respetados en nuestra dignidad, tampoco protegidos en nuestros derechos.

Y en sintonía con ello va la Doctrina Roldós, la cual también invocamos y que fue promovida por el ex Presidente de Ecuador Jaime Roldós Aguilera, como mecanismo que busca evitar el atropello de los derechos humanos, la cual se basa en el derecho internacional y explica que la acción conjunta, ejercida en protección de los derechos humanos, no viola bajo ninguna circunstancia el principio de no intervención, como tampoco es perjudicial para el principio de autodeterminación de los pueblos.