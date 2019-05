Marco Rubio asegura que Maikel Moreno conspira contra Maduro

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, aseguró que Maikel Moreno, Presidente del Tribunal Supremo del régimen, conspira contra Nicolás Maduro.

lapatilla.com

A través de su cuenta oficial en la red social Twitter, Rubió indicó que Moreno emitirá una orden para arrestar al presidente interino de Venezuela, Juan Guaidó, y de ese modo intentar salvarse por haber actuado en contra la dictadura chavista.

#Maduro & Cubans know @MaikelMorenoTSJ was plotting against #MaduroRegime. Strong indications he will try to save himself by issuing an arrest warrant for @jguaido.

Could come as early as tonight.

— Marco Rubio (@marcorubio) May 2, 2019