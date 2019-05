Marco Rubio dice que Maduro no se atreve a hablar fuera de una base protegida

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, se mostró sorprendido de que Nicolás Maduro no se atreva a hablar fuera de una base protegida por tener falta de confianza en los militares.

lapatilla.com

Rubio se pronunció desde su cuenta de Twitter donde menciona que Nicolás últimamente trata de demostrar que tiene el apoyo de la FAN, cuando la situación parece distinta.

“Sorprendido, más personas no se han dado cuenta que si Maduro confiaba verdaderamente en el apoyo de los militares en Venezuela, no pasaría mucho tiempo tratando de demostrarlo. Y si tiene tanta confianza en su apoyo general, ¿por qué no se aventurará fuera de una base muy protegida?”, expresó.

Surprised more people haven’t realized that if #Maduro was truly confident about the support of the military in #Venezuela he wouldn’t spend so much time trying to prove it. And if he is so confident about his overall support why won’t he venture outside a heavily guarded base?

El senador también mencionó en otro tuit que no haya prueba innegables de cómo pesonas cercanas a Maduro han negociado su salida de Venezuela.

“Es una pena que nadie tenga un montón de pruebas innegables en su poder que muestren cómo varios líderes clave de Maduro han pasado semanas negociando una manera de eliminarlo mientras se ayudan a sí mismos”, agregó.

It’s too bad that no one has a bunch of undeniable proof in their possession showing how several key leaders around #Maduro have spent weeks negotiating a way to remove him while helping themselves…

Who knows what would happen if something like that ever came out publicly pic.twitter.com/nB9pWEl2T0

— Marco Rubio (@marcorubio) 2 de mayo de 2019