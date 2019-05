Muerden a una bebé más de 25 veces en una guardería (Fotos)

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Una madre ha denunciado a una guardería de Arizona, EE.UU., tras encontrar a su hija con más de 25 marcas de mordeduras en su cuerpo. Hace dos meses, la mujer presentó un informe policial por negligencia en contra del centro infantil y notificó al Departamento de Salud que maneja su respectiva acreditación, pero hasta el momento no ha obtenido respuestas, publica RT.

More than 25 bite marks.

That’s what one mother says she found on her 15-month-old daughter, Rosalynn, after a day at Creative Beginnings Preschool in #Tucson.

Hear from the mother – still hoping for someone to be held accountable – on @KOLDNews @ 10.

?: Alicia Martin pic.twitter.com/8JkoS9T1fz

— Melissa Egan (@_MelissaEgan) April 30, 2019