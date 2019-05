VERDADES Y RUMORES | Maduro si está en un bunker custodiado por cubanos, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

AL CIERRE. Fuentes militares me confirman lo anunciado por John Bolton: Maduro si está en un bunker con fuerte custodia de agentes de inteligencia de Cuba. El primer anillo de seguridad está en manos del G2 y Casa Militar sólo tiene presencia en el segundo anillo. No hay confianza en los militares venezolanos. El desfile y la cadena mañanera sólo son acciones que buscan demostrar que él tiene firme respaldo de la FAN, aunque el mismo duda de eso. La información recibida indica que el bunker está a metros de una pista en la cual hay cuatro aviones pintados del mismo color y que están disponibles para una huida rápida ¿Por qué cuatro aeronaves y además del mismo color? Tres de los aparatos son señuelos y solo en uno saldría Maduro y su entorno más cercano. Lo harían con el fin de confundir y que este llegue a su destino sin problemas. En el momento que se requiera saldrían los cuatro aviones al mismo tiempo y con destinos distintos. Ahora bien, partiendo de la información que indica que el bunker tiene una pista aérea, podemos descartar que estén usando alguno de los fortines construidos en Fuerte Tiuna. Y que se sepa en La Carlota no hay una instalación como esa. Tampoco en Maiquetía cerca de la famosa Rampa 4 hay algo similar y además esa zona está demasiado expuesta. Tomando en cuenta eso, sólo quedan dos opciones. La primera es la Base Aérea Libertador, ubicada en Palo Negro, estado Aragua. Pero pareciera que la mejor opción es la Base Aérea Capitán “Manuel Ríos” ubicada en El Sombrero, estado Guárico. Esta tiene una particularidad y es que ahí los rusos desplegaron hace pocos días un completo sistema de defensa antiaérea S300. Me confirman además que los cubanos sólo permiten una limitada movilización de Maduro, razón por la cual la tempranera cadena de este jueves 02/05 fue grabada con anticipación. Además que querían impedir cualquier “evento sobrevenido” en el marco de una cadena en vivo y directo. Lo más cierto de todo, es que Estados Unidos sabe con mucha precisión donde está Maduro y quienes lo cuidan. Adicionalmente, los cubanos quieren hacer ver que Maduro controla el país y a las fuerzas represoras. Por eso filtraron la información que NM en persona comandaba las acciones represivas del 1M y que además había ordenado que todo aquel oficial que desobedeciera sus órdenes, fuera detenido. La verdad es que está más débil e inestable emocionalmente que nunca. La procesión marcha aceleradamente dentro del oficialismo.

PARTE DE GUERRA. La sensación de fracaso comenzó a aparecer en la mente de muchos el pasado 30 de abril, cuando no hubo un masivo respaldo militar a la lucha que lidera Juan Guaidó. Eso es normal. Tan normal que confieso que sentí lo mismo cuando rondaban las 12 del mediodía de aquella fecha ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones he sostenido que si la oposición fracasa en este capítulo de la lucha, todo se pierde. Desaparece la oposición. Desaparecen los opositores y termina de desaparecer un país al que han intentado hacer pedazos. Por eso he usado la frase: “El último que apague la luz antes de salir”. Y esa percepción aparecía mediante flash repentinos en mi mente ¿Las razones? Cuando comencé a detectar que no había pronunciamientos de altos oficiales, me preocupé. Cuando no veía a los militares en la vanguardia de la lucha que se libraba en los alrededores de la Base Aérea La Carlota y el Distribuidor Altamira, me preocupé un poco más. Y cuando observé en la alocución del CEO-FAN que a la izquierda de Padrino López estaba el general Ornella Fereira, cuando a él se le había señalado de estar al frente de la revuelta militar, se profundizó mi preocupación. Automáticamente pensé: todo está perdido. Sólo lo compartí con algunos amigos. En mis redes sociales guardé silencio. Concluí que la prudencia era lo mejor. Preferí esperar. Preferí hacer el ejercicio con la cabeza más en frío y recopilando mayor cantidad de información. En ese momento recordé una consecuente recomendación que hace el analista y encuestador, Luis Vicente León: separar los ruidos de las señales. Cuando lo hice vi con mayor claridad lo que había sucedido y lo que estaba por suceder. Llegué a la conclusión que aún no es la hora para que el último apague la luz. Durante la noche del 30A llegué a importantes conclusiones. A partir de ahí me di cuenta que el 30A no había sido una derrota, sino una victoria. Un triunfo por múltiples razones, las cuales trataré de exponer y analizar en esta edición de VyR. La lucha sigue y hay muchas posibilidades de victoria. Pero me preocupaba cómo revertir una posible matriz de opinión que decretara como fracaso el resultado de la jornada. La masiva presencia de ciudadanos en todo el país este 1ro de Mayo me aclaró el panorama. No hay matriz derrotista y sólo el mayoritario deseo de la población por acabar la pesadilla. Pero hay otra realidad: hay miedo en el oficialismo. Hay temores. Hay fracturas. Hay deslealtades. Todo está apareciendo poco a poco y seguirá apareciendo. Espero que el ejercicio que haré en esta columna les sirva de algo. Puedo equivocarme, pues no soy infalible, ni un erudito. Sólo soy un periodista.

SEÑALES (I). El país amaneció sorprendido por el inicio de la Operación “Libertad” con Juan Guaidó y Leopoldo López en las afueras de La Carlota. Apelaron al factor sorpresa como debe ser en este tipo de casos. En medio de la incertidumbre del momento era adecuado preguntarse ¿Por qué? Y de inmediato comenzaron a aparecer hipótesis sobre eso, sobre todo de periodistas muy bien informados. Al parecer la decisión de adelantar los acontecimientos se debió a que el oficialismo estaba listo para detener a Guaidó y trasladar a Leopoldo López. Quizás buscarían desaparecerlos en su desesperación por descabezar las protestas en Venezuela. Esa tesis cobra fuerza porque en la revuelta participó el SEBIN y ellos tenían los detalles sobre lo que el régimen planeaba hacer. La idea era capturar a Guaidó, reprimir con mucha fuerza a las manifestaciones, cerrar los medios, bloquear internet y cometer sus crímenes de lesa humanidad ocultos detrás del bloqueo comunicacional. Para dar el paso contaban con el apoyo militar, de jueces y de la comunidad internacional. Había un plan. Las revelaciones hechas por Estados Unidos indican que las negociaciones habían concluido en un acuerdo. Pero la intervención de Cuba y Rusia alteró los planes. Ellos presionaron para mantener a Maduro. Y si tomamos como cierta la aseveración de Mike Pompeo, incluso obligaron a NM a quedarse en Venezuela, cuando había decidido entregar el poder y huir a La Habana. La decisiva participación de rusos y cubanos le agrega mayor riesgo a la situación, porque ya en la comunidad internacional se habla de la ocupación militar de estas naciones, lo que puede ser tomado por EEUU como un argumento para una acción militar. Aunque el Pentágono admitió que no se prevé una operación militar inmediata en Venezuela, ese tipo de acciones nunca se anuncian, tampoco se admiten con anticipación. Pero además fue bien clara y oportuna la filtración del gobierno de esa nación sobre el zarpe de dos portaviones rumbo al Mar Caribe desde las bases navales de Norfolk, Virginia y San Diego, California. Ese tipo de acciones sólo se conocen, cuando a ellos les interesa que se conozcan. Usted pudiera alegar que son fake news, pero resulta que fueron difundidas por cuentas verificadas de agencias de noticias y medios digitales de esa nación. Y por cierto, nadie del gobierno de Trump lo negó. Colocar dos portaviones con su grupo de tarea frente a las costas venezolanas, de pronto haría innecesaria la acción armada. Sería una fuerte advertencia y dudo que los esfínteres de los líderes militares y civiles del oficialismo aguanten eso. Estados Unidos podría alegar que Rusia y Cuba ocuparon a Venezuela y que la población necesita ser liberada. Volvamos a los hechos. La acción opositora asustó al régimen. Literalmente desaparecieron. Fueron momentos de gran tensión. Maduro sólo aparecía por Twitter. Diosdado sólo lo hizo mediante las redes y llamadas telefónicas a VTV. Se atrincheraron en Miraflores. Maduro apenas apareció a las 9PM en una cadena nacional que fue grabada con anterioridad ¿Por qué no lo hicieron en vivo? Los cubanos no querían tomar riesgos. Querían evitar que la crisis emocional de Maduro lo hiciera cometer errores y hasta derrumbarse en cámara. Maduro se notaba temeroso, indefenso y con muchas dudas en sus gestos. Es normal. El señor no tiene “nervios de acero” y desde hace varios meses tiene una fuerte inestabilidad emocional. Tampoco hubo el acostumbrado show en el Balcón del Pueblo ¿Por qué? No había pueblo y Maduro no estaba en condiciones de hablar. Podía meter la pata hasta el fondo. Pero partiendo de las declaraciones de John Bolton en las cuales aseguró que Maduro estaba en un bunker custodiado por cubanos, se llega a la conclusión que ya ni Miraflores es seguro para él. Tampoco es seguro que sea cuidado por venezolanos. Pero además se confirmaría que los gringos saben con precisión donde está y eso los pone más nerviosos. Y algo que los pone más temerosos aún son las dudas razonables entre ellos. La lealtad voló en pedazos. La confianza desapareció. Todos son sospechosos de conspiración. Si usted analiza los hechos verá, que la acción opositora no obtuvo una victoria total, pero si un triunfo importante. Siempre recuerden algo, nadie les dijo que esto sería sencillo.

CONFIRMADO. La revuelta en el SEBIN es más grave de lo que se pensó en un inicio. Me confirman que varios altos funcionarios de ese organismo se fueron del país. Primero sacaron poco a poco a sus familiares y ellos salieron hace pocos días. Inclusive se llevaron mucho material sobre las atrocidades del oficialismo, para usarlos como moneda de canje en el caso que sean detectados por Estados Unidos.

SEÑALES (II). Hubo otras hipótesis. Una de ellas llamó mi atención. Me llegó gracias a una fuente militar. No se podía descartar en esas difíciles horas ¿Cuál era la hipótesis? Que le habían puesto un peine a Guaidó. Les cuento los detalles como elemento de análisis, aunque luego todo se aclaró. Se habló que engañaron a la oposición. Les hicieron creer que había una negociación y que existía un acuerdo. Les garantizaron apoyo militar para sacar a Maduro. La teoría cobró fuerza cuando no hubo una importante participación militar. No hubo altos oficiales involucrados. Pero lo peor fue cuando se confirmó que el general Ornella Fereira no lideraba la acción contra el régimen. Al verlo al lado de Padrino se reforzó la tesis del engaño. Adicionalmente al verificar que no hubo participación de la Armada y Aviación, se le añadió cierta credibilidad a esta creencia. Cualquiera frente a los hechos pensaría lo peor: los engañaron y el oficialismo logró abortar los planes para el 1ro de Mayo. Pero desde el propio oficialismo se encargaron de aclarar las cosas. Sus acciones y omisiones indicaban que no era un plan que ellos habían creado. La ausencia de Maduro. La falta de una única voz. La tardía alocución de Maduro que además estuvo repleta de imprecisiones. La falta de celebración. No hubo gritos de ¡Victoria Popular! El Balcón del Pueblo no tuvo actividad. Pero sobre todo llamó la atención que el llamamiento de Cabello a los colectivos no funcionó del todo. Buena parte de esas bandas paramilitares desoyeron el llamado. No hubo presencia masiva de pueblo en Miraflores. Literalmente el oficialismo está despedazándose. La carta pública del general, Manuel Cristopher Figuera, para entonces director del SEBIN y a quien acusan de haber participado en la Operación “Libertad” es una clara radiografía de la situación interna ¿Por qué? No sólo importa qué dijo y cuándo lo dijo, sino quién lo dijo. Este general era parte del sector procubano. Por eso lo designan en sustitución del general Gustavo González López, en medio de aquella polémica por el control del SEBIN. En aquel momento se aseguró que había sido nombrado en el cargo porque era leal a Cuba. Por eso su acción es importante e interesante, porque demuestra la crisis que vive el oficialismo. Él era de absoluta confianza para Maduro y sobre todo para el G2 y fíjense como terminó. Eso quiere decir que las lealtades están en sus horas bajas. Pero además las revelaciones sobre las negociaciones de Padrino López y Maikel Moreno con la oposición y sobre todo con Estados Unidos, profundizan los resquemores. Maduro no confía en nadie. Cuba duda de todos. Los rusos tampoco confían en ellos. El régimen fue infiltrado. Maduro está rodeado de sus enemigos. Se me escapaba un detalle: la libertad de Leopoldo López. Esa es una clara demostración de la vulnerabilidad del oficialismo. Qué el opositor más odiado por Diosdado haya sido liberado por sus propia gente, es una evidencia. Con todo lo ocurrido se desmonta la tesis del peine que le pusieron a Guaidó. Más bien creo que quien pisó el peine fue Maduro y el oficialismo. Luego del 30A el régimen no será el mismo. Ni siquiera las acusaciones contra sus principales cabecillas son las mismas. Con la sangrienta represión que al parecer fue conducida por cubanos, quedaron peor de lo que ya estaban. El oficialismo está en sus horas más bajas. Está fracturado y lleno de temores. Es la hora cuando los tomadores de decisión pueden asumir el camino más correcto y actuar para restituir la institucionalidad. Maduro es el eslabón más débil ¿Por qué? Porque la mayoría lo ve como el responsable de sus males y un peligro para sus intereses. Por eso Cuba se terminó de hacer cargo de él, ya que sus más cercanos estarían cerca de entregarlo para salvarse ellos. Para Cuba es un asunto de honor político y de interés económico salvar a Maduro. Para Trump es un asunto de ventaja política sacar a Maduro.

RATIFICADO. Cuando vi a Padrino López al frente del CEO FAN respaldando a Maduro, pensé que estaba ratificado en el cargo de Ministro de la Defensa. Cuando leí las revelaciones de John Bolton, ratifiqué mi percepción de que esta ratificado en el cargo, porque a pesar de las dudas que sobre él existen, Maduro no tiene a nadie más en quien confiar.

SEÑALES (y III). La razón de la tardía publicación fue que necesité esperar el contacto de dos fuentes importantes. Una apareció durante la mañana de este jueves. Esta aportó datos interesantes. Detrás de buena parte de los sucesos acaecidos este 30A está la estrategia que trazó Diosdado Cabello y de la cual hemos venido hablando desde comienzos de este 2019 en VyR. Cabello viene trabajando en dos escenarios y en ambos hay un elemento en común: la salida de Maduro. El primero tiene que ver con su deseo de convocar elecciones y que él asuma la candidatura del PSUV. En eso ha venido trabajando y fue uno de los temas de conversación en aquella polémica reunión con Juan Guaidó, aunque éste hizo caso omiso a sus propuestas y prefirió mantener el plan original. En ese ámbito, Cabello ha tratado de reunirse con María Corina Machado con el fin de hacerle la misma propuesta electoral. La intención es que la oposición no participe unida en esos comicios, sino con dos o tres candidatos. Por eso quiere aprovechar las aspiraciones presidenciales de la señora Machado, pero esta se ha rehusado a sentarse a conversar con él. Sin embargo, le ha enviado mensajes muy claros incentivando su participación en unas eventuales elecciones. En ese mismo objetivo, “promovió” la libertad de Leopoldo López en la madrugada de este 30A ¿Para qué? Para sumar a un tercer posible candidato presidencial y que por lo menos en estos momentos le haga contrapeso al liderazgo de Guaidó. Ese es el plan “A”, mientras que el Plan “B” es alcanzar un acuerdo con la oposición y Estados Unidos en el cual el garantiza que sale Maduro a cambio que no lo toquen y le perdonen sus múltiples delitos. Ese detalle confirmaría el papel que tuvo DC para abortar el acuerdo de Padrino, Moreno y Hernández Dala de entregar a Maduro y que este se fuera a Cuba ¿Por qué lo hizo? Porque está fuera de toda negociación en este momento y necesita que lo incorporen para encontrar su salvación. Cabello viene poco a poco cercando a Maduro y eso se lo alertó a éste último el destituido director del SEBIN, Manuel Cristopher Figuera, quien expuso los planes que andaba DC. Fíjense que casualmente Maduro destituye a Figuera y coloca al frente del citado organismo de inteligencia al general, Gustavo González López, quien responde a las órdenes de Diosdado. Adicionalmente, Cabello ha venido acercándose a Cuba para apuntalar sus aspiraciones o por lo menos evitar que éstos intervengan. DC es uno de los más perversos dirigentes del PSUV y es temido por todos, pero especialmente por Maduro.

TSJ. El 1ro de Mayo el Tribunal Supremo de Justicia convocó a una sesión de la Sala Plena. Muy pocos sabían los motivos. Había una decisión pre elaborada y que sería votada ese día. Pocos sabían el contenido del escrito. Por eso la magistrada Marisela Godoy abandonó la sesión e hizo público su malestar y desacuerdo con lo que estaba ocurriendo. Pero al final no hubo decisión o por lo menos eso se infiere ante la inexistencia de un anuncio formal. Maikel Moreno sigue en el ojo del huracán luego de los señalamientos que contra él hizo John Bolton ¿Por qué no hubo decisión de la Sala Plena del TSJ? ¿Qué pasó?

¿NUEVO GUISO? En medio de los sucesos del 30 de abril tropecé en PANORAMA con una noticia sobre una reunión que encabezó Omar Prieto para impulsar la exportación de productos zulianos y de inmediato recordé la comisión que les quitan a los camaroneros ¿También van a matraquear a los valientes que emprendan la exportación de lo poco que se produce en el estado?

NO SE CANSA. Lisandro Cabello no tiene límites para poner la torta. Este señor es un peligro ambulante. Ahora sale acusando a los colegas y amigos Madelyn Palmar y Lenin Danieri de ser parte de una conspiración, lo que es una clara demostración de la atrevida ignorancia de Cabello. Ambos periodistas sólo muestran las evidencias de la crisis y la postración del Zulia. Sólo hacen su trabajo. Bueno y si soy honesto, Lisandro también cumple con las tareas que le encomiendan y que demuestran su total ausencia de inteligencia. Omar Prieto lo usa como carne de cañón.

Darwin Chávez|@darwinch857|[email protected]