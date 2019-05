Bolton: Sin la interferencia de Rusia y Cuba, el proceso democrático en Venezuela estaría en marcha hoy

John Bolton, asesor de seguridad del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, sin la injerencia de Rusia y Cuba en Venezuela, el proceso democrático en el país ya se hubiese puesto en marcha.

lapatilla.com

“Solo el pueblo venezolano puede determinar el futuro de Venezuela. Maduro solo se está aferrando al poder gracias al apoyo de Rusia y Cuba, las únicas fuerzas militares extranjeras en Venezuela. Sin la interferencia extranjera, el proceso democrático en Venezuela estaría en marcha hoy“, dijo Bolton a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Only the Venezuelan people can determine the future of Venezuela. Maduro is only clinging to power because of the support of Russia and Cuba, the only foreign military forces in Venezuela. Without foreign interference, the democratic process in Venezuela would be underway today.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 3, 2019