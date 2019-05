Críticas por el aspecto de Sonic obligaron a la producción a rediseñarlo

Hace unos días se estrenó el primer adelanto de la película de acción real basada en Sonic, el icónico video juego de los años 90 que causó sensación entre varias generaciones.

/Alejandro Bernal

En esta ocasión, la versión más realista del dibujo animado causó desconcierto entre los fanáticos del personaje y generó no tan solo miles de criticas; también interesantes aportes.

Artistas como Edward Pun, conocido por su participación en videojuegos, pero también películas como ‘Suker Punch’, hizo un “trabajo rápido” para mejorarlo y el resultado fue bastante agradable para sus seguidores:

Los comentarios fueron escuchados por el director de la cinta, Jeff Fowler, quien reconoció a través de su cuenta en Twitter que habían escuchado las quejas y tanto Paramount Pictures como Sega, la compañía que lanzó el videojuego, trabajarían para “hacer este personaje lo mejor que pueda ser”.

Thank you for the support. And the criticism. The message is loud and clear… you aren't happy with the design & you want changes. It's going to happen. Everyone at Paramount & Sega are fully committed to making this character the BEST he can be… #sonicmovie #gottafixfast ???

— Jeff Fowler (@fowltown) May 2, 2019