Me lo dijo un pajarito | Tigres de papel, por Yrmana Almarza

Vea esto… Muy pocos sabían del inicio de la Operación Libertad (OL) en Caracas este 30 de abril en la madrugada. Políticos, periodistas y pueblo todo quedamos sorprendidos… no faltó quien dijera que por ser así, este inicio fue precipitado. Pero algo sucedió que desencadenó la acción. Nadie sabe qué, sólo se presume que algo pasó… sacaron a Leopoldo López, a Simonovis y a otros presos políticos… salió gente a la calle y hubo represión, bala, enfrentamientos, asesinatos y muchas pero muchas llamadas. Medio país se levantó contra la tiranía y todos pensamos que este era el día. En la Capital y los estados que respaldaron la OL con el sol de las 12m la gente se dispersó, no se sabe si por miedo, cansancio o por ser la hora del almuerzo pero el número de personas en la calle mermó y al final del día, el sentimiento colectivo fue que la OL se hizo para liberar a Leopoldo porque la verdad es que ese fue el logro significativo de la jornada. La OL puso a Diosdado, Jorge Rodríguez y Padrino a escribir por Twitter. Guaidó y López a medio día se resguardaron. Un trino dio parte de López; estaba en la Embajada de Chile y de allí salió a la de España. Guiadó hablaría al país en la noche. López buscó protección material para su vida y la de su familia en Chile y la encontró en España. Guaidó desde el Bunker dijo que la lucha seguía, ¿pero qué fue lo que pasó, por qué no se puso fin a la usurpación? Medios internacionales hablaban del fracaso de la operación y la tilda de Golpe de Estado. Muchos venezolanos piensan o creen que se fracasó y no podemos juzgarlos porque la verdad es que el usurpador y su gente siguen en Miraflores. Pero le pido amigo lector que por favor, veamos lo que quedó al descubierto este 30A con la OL:

De nuestro lado… Varias cosas salen a la luz: La primera: Guaidó sabe mejor que usted y yo que en nuestra oposición hay más cómplices y colaboradores del régimen que dentro del mismo régimen. También sabe que periodista aunque su alma grite “Fuera Maduro” no aguanta el gusanito de dar “el tubazo” y por eso de la OL, no se dijo ni una palabra a nadie. Hizo un magno control de daños para evitar la fuga de información y esto es una fortaleza inquebrantable porque lo hace el dueño del elemento sorpresa. La segunda: Guaidó no tiene la fuerza aún para quebrar a los elementos necesarios, a los que son dentro de la FANB y así lograr que sea el ala militar la que tumbe a Maduro y sabe por qué, porque los que faltan por voltearse son los generales del Cartel de Los Soles y sus leales subalternos. La tercera: Lo logrado es muchísimo en muy poco tiempo pero Guaidó NO tiene cómo garantizar frente a las fuerzas del régimen, la seguridad de nadie, ni la de él mismo. Él realmente está enfrentado un riesgo materialmente real. Por eso Leopoldo se fue a buscar asilo. Cuando Maduro y su gente reaccionaron, no dudo en que hayan hecho las llamadas de rigor para advertir que los buscarían hasta debajo de las piedras porque la cuarta cosa que ratifiqué es que Guaidó tiene una capacidad natural para dejar en ridículo al régimen, para burlarse de ellos en su cara, para mofarlos en sus narices. La quinta: Le dio al país, dentro y fuera, la señal que estábamos esperando y aunque no se logró la renuncia de Maduro, su dimisión o su salida como fuera, el país tiene ahora no sólo esperanza sino la certeza que Guaidó sí quiere salir de Maduro a pesar que con lo que tiene hasta ahora a la mano no pueda. La sexta es que en verdad NO estamos solos, los que están solos son otros.

Del lado de ellos… Análisis y analistas hay para archivar pero seis son las coincidencias: 1. Les falló el apoyo militar. Muchos subalternos se les voltearon a los Generales, porque los Generales no salen a la calle a echar plomo. 2. El régimen perdió en contrainteligencia. Aunque hoy estén más alerta que nunca, ya no cuenta con canales de información leales. 3. Se les quebró la confianza. Están unidos por la complicidad y el miedo, por el miedo a ser atrapados pero ya no confían entre ellos y esto no sólo es grave sino atormentante, les quita la paz y les carcome la mente. 4. No tienen impacto comunicacional. Sus mensajes, sus gritos no son escuchados, ni valorados ni tomados en cuenta por el mundo. El terreno comunicacional lo perdieron. 5. Se quedaron sin aliados, tanto dentro como fuera. Que los Rusos y los Chinos los abandonen ya luce definitivo. 6. NO hubo militares armados por millones defendiendo a Maduro, sólo civiles armados y policías o colectivos vestidos de policías. Sus soldados son pocos como pocas son sus opciones ya que escogieron el peor camino al dejar pasar las buenas oportunidades para una salida pacífica. Según los hechos y el manejo de la información que he recibido sólo colectivos y funcionarios del FAES junto a muy pocos militares abren fuego contra el pueblo. Vengo diciendo desde hace varias semanas a través en esta columna, que los cuarteles están vacíos. Las FANB quedaron al descubierto el 30A: son un mito como fuerza militar. Su fuerza es matar a la gente pasándoles por encima con un camión. Los Generales no tienen tropas y al no tener tropas no tienen mando ni comando. Miles de militares han desertado y esto lo maneja muy bien Maduro y su combo. Ellos saben que con los militares no van a hacer frente a la gente por eso, arman y apoyan a sus malandros, a sus colectivos, a sus funcionarios policiales, a sus esbirros. Este 30A vimos que los militares como fuerza son un tigre de papel que usa discursivamente Maduro, Padrino y Diosdado para hacer creer que tienen de su lado el poder del fuego y el control a la violencia. Tigres de papel, eso son. Y no digo con esto que no tengan armas con balas, armas poderosas y que no tengan valor para accionarlas porque quedó claro que existe una respuesta militar a favor de Maduro, una que prefiere matar o morir antes que entregarse porque les sale más barato salir muertos que vivos; es el generalato del Cartel de los Soles y su gente. Pero de allí a que tengamos una FANB con millones de soldados uniformados leales a la revolución de Maduro, no, no la tenemos. Tampoco es cierto es que los que tenemos están dispuestos a masacrar al pueblo porque vimos con nuestros ojos que prefieren bajarse de las unidades llorando antes soltar un tiro. Tigres de papel con varios gatos que muerden y aruñan duro, pero tigres de papel.

El Tuit… Edwin Henriquez escribe en Twitter: “Sebín allana y roba la casa del dirigente Leopoldo López. La dictadura permite a sus esbirros robar a sus víctimas, pronto les permitirá violarlas, Padrino López y la generalada chavista se juegan sus soles del cártel”.

¿Será Verdad?… Del lado norteamericano están lanzando piedras muy duras y del lado venezolano, específicamente Maduro, las está bateando. El norteamericano Abrams dejó ver que hubo negociación con militares venezolanos para sacar a Maduro. Abrams dijo que estos agentes que contactaron “hablaron, hablaron y hablaron y a la hora de actuar no actuaron”, es decir, arrugaron, se echaron para atrás. Maduro por su parte también dejó ver que estos supuestos militares “engañaron al imperialismo norteamericano y les hicieron creer que yo me iba a rendir”, es decir, le pusieron un peine a Guaidó y a los gringos y estos lo pisaron. Iban a entregar a Maduro y no se logró. ¿Será verdad que Padrino lo iba a poner en la parrilla y los colegas soleados lo impidieron por el bienestar del Cartel? Prueba de que el control de la situación lo tienen, en este tiro los rojos, es que todo el mundo está escondido y resguardado porque hay órdenes de captura hasta para los zancudos, lo que deja al descubierto otro punto y es que se está trabajando muy en serio por sacar a Maduro. Lamentablemente el trabajo no es tan rápido como quisiéramos y como lo necesitamos.

En resumen… Así como con los apagones el régimen hizo su ensayo de guerra, la oposición y los aliados, a mi juicio, hicieron con la OL de este 30A el suyo. Este fue el experimento aunque suene cruel, con el que todos midieron la reacción de la muestra (Maduro y su combo) ante la exposición/estimulación (intento de sacarlo del Poder). Con ello, lograron establecer las debilidades y fortalezas de quienes aún están en Miraflores y las opciones que se tienen y los recursos que hacen falta. Sueño con el cambio del destino de nuestro país pero debemos tener algo muy claro: la izquierda seguirá siendo una opción política en Venezuela, una con adeptos, promotores, líderes, representantes y gente que va a creer que es el camino correcto. Guste o no, así como la derecha en la política existirá la izquierda y habrá que ver cómo se vive con esto en la Venezuela por venir, sobre todo cuando la encuestadora Meganalisis señala en uno de sus estudios que 87.9 por ciento de los venezolanos “repudia” el socialismo, bandera de la izquierda.

Pero vamos bien… No vamos cómo queremos ni a la velocidad que nos gustaría pero vamos bien. A los periodistas nos están callando a plomo y la gente de todas las edades está saliendo a la calle a respaldar las acciones de la OL y sin miedo encaran, enfrentan a los funcionarios armados. Importante es que todos los que fueron juramentados en los comando de la OL se activen. Esto es muy importante porque Guaidó giró por todo el país juramentando estos comandos y toda esa gente tiene el deber moral de hacer su parte, su trabajo, poner su grano de arena en esta tarea nada fácil de recuperar la Democracia que por 20 años ha sido secuestrada.

El Tuit… Con la cordura y sapiencia que lo caracteriza, Ángel Lombardi escribe sobre el 30A: “Este día puede durar muchos días (es importante que se entienda) Aquí no hay magia sino REALIDAD. Acabar con 20 años de destrucción y complicidades no es tarea fácil, pero se va a lograr”.

La frase… Consulto al profesor Gustavo Machado pues él además de ser un destacado y brillante economista está muy bien informado. Le pregunto si él cree que nuestro país salga pronto de la pesadilla que se ha vuelto Maduro y su gente y me responde: “Sí y no necesariamente Guaidó será su sucesor”. La pregunta nace luego de conversar con este experto sobre el ataque contra la AN luego de aprobar en la reciente sesión el pago de intereses a los bonos PDVSA 2020, a lo que el profesor Machado me hizo saber que en la actualidad, todos los factores de poder internos y externos tienen una muy alta preocupación por el cumplimiento de los compromisos financieros de Venezuela, compromisos que tiene que asumir Guaidó y aunque el Presidente Interino hoy es el mejor “ubicado” para este propósito “no es insustituible”.

Dolor… Es de lamentar el fallecimiento del piloto del helicóptero “El Parroquiano”, Luís Urdaneta la semana pasada en Maracaibo. En este siniestro falleció un General y resultaron heridos el resto de los tripulantes. En esta unidad viajaban cuatro personas. Una de las cosas que se comenta es que la unidad al caer a tierra no explota, por lo que se presume que no tendría combustible y lo otro que trascendió es que esta unidad tenía las horas de vuelo vencidas por parte del INAC. Todas estas unidades son delicadas y tienen un protocolo de mantenimiento estricto y no es de extrañar que este no se estuviera cumpliendo. Tampoco es de extrañar que frente las órdenes de dos Generales para despegar, nadie lo impidiera. Hoy duele la pérdida de uno de los pocos pilotos zulianos, experto, bien preparado con el que contábamos en la región. Urdaneta fue un impecable Policía Municipal, un funcionario con una hoja de vida intachable y una historia de superación y trabajo encomiable. Sé que Dios lo recibió con los brazos abiertos y no dudo que mientras caía a tierra sabiendo que moriría, se puso en sus manos, se entregó a la voluntad de nuestro Señor. Consuelo a sus familiares y resignación porque por boca de Omar Prieto y Lisandro Cabello nunca sabremos qué pasó. Ojalá los sobrevivientes, entre ellos un General, digan qué pasó.

Rechazo… Repudio las declaraciones, acusaciones e insinuaciones de Lisandro Cabello contra mis colegas Lenín Danieri y Madelyn Palmar, a quienes acusa de complotar contra la paz del estado Zulia y señala de publicar informaciones falsas con ánimo de desestabilizar y ser agentes de la CIA. Lo primero es que el Gobierno de Prieto que Lisandro maneja a su antojo tiene el mayor de los rechazos y desprecios que gobierno socialista haya tenido nunca antes en el Zulia. Que los periodistas escribamos sobre eso, no nos hace conspiradores. Que escribamos en nuestras redes y medios telemáticos que el estado lamentó que en el helicóptero siniestrado no fueran ellos dos los fallecidos, no es ningún acto desestabilizador, es la cosecha de lo que ellos han sembrado, odio y desprecio en la población. Si son tan amados y queridos por el pueblo zuliano salgan a caminar las calles de la ciudad sin escoltas y sin armas a ver cuántos besos y abrazos les dan. El perverso de Cabello está pidiendo la aplicación de Ley del Odio contra estos profesionales de la Comunicación por lo que pido todo el apoyo de las Instituciones Internacionales en materia de Derechos Humanos para estos periodistas que con mucho coraje están batallando contra la tiranía que Prieto y Cabello han impuesto en el Zulia para informar al país y al mundo la verdad de lo que está sucediendo en esta entidad que estos dos personajes han convertido en territorio delincuencial.

Injusticia… Las protestas de la OL dejaron a 11 médicos privados de libertad en todo el país. En el Zulia destacan cinco excelentes profesionales, todos especialistas que están dando hasta el alma por la salud de sus pacientes y por no dejar morir la atención de salud especializada en la región. Nelson Freites, César Perozo, Sheyla Montero, Keyla Montero y Nerio Ferrer, fueron privados de libertad por sus ideas, por sus comentarios, por su lucha contra un gobierno que le impide a los enfermos tener acceso a la salud y por apoyar las acciones para poner fin a esta usurpación de Maduro y su combo que está acabando con todo el país. Y es que en el Zulia lidiamos con dos grandes peligros, la dictadura de Maduro y la de Omar Prieto y que ejecuta su mano derecha, Lisandro Cabello. Gracias la Doctora Dianela Parra, se conoció que estos cinco profesionales de la salud fueron puestos en libertad con condiciones este miércoles.

Inaceptable… El Zulia está en manos de la maldad pura. Colectivos armados salen a la calle a golpear y a destruir a todos los que buscamos el resurgimiento de la Democracia y la Libertad. En las más recientes protestas, el vehículo del equipo de prensa de VPI y El Venezolano TV fue atacado por hordas leales a Omar Prieto quienes estuvieron a punto de agredir físicamente a las periodistas Carolina y Gerard Torres quienes viajaban en la unidad que quedó completamente destrozada. Así es como Lisandro Cabello y Omar Prieto garantiza la paz en el Zulia.

Una muestra… Junior Mujica, Alcalde de Jesús Enrique Lossada, recibió varios impactos de bala en un enfrentamiento que se perpetró en el famoso sector conocido como LoDedoria. Dos de sus escoltas resultaron heridos de muerte y el alcalde fue trasladado mal herido a un centro de salud. Una balacera se desató en este lugar donde el Alcalde estaba junto a su más cerrada comitiva. De las causas del hecho poco se sabe pero así vivimos en el Zulia, territorio sin Ley, donde los delincuentes son los que a plomo, mandan.

A paro… ahora vamos a parar el país definitivamente. Empezaremos con paros escalonados como si nuestro país no estuviera paralizado parcialmente ya, pero bueno, esa es la estrategia que viene al canto ya aburrido de los gringos que dicen que el tiempo de Maduro se acabó. Me llama la atención es la llegada de corresponsales internacionales a Caracas. Los medios internacionales no invierten en enviar su gente sino olieran que viene algo grande, algo bueno, importante. Nos leemos la semana que viene, pidiendo a Dios que pronto nos llegue la solución que queremos la mayoría y ya saben, no crean en cualquier cosa que lean por allí, confirmen todo porque la campaña de desinformación está activa. Maduro ya sabe que lo quieren entregar, que sus cercanos tienen precios y que están cada días más cerca de comprarlos y no duda que cualquiera de los suyos le corte el cogote.

Hasta el próximo viernes.

Yrmana Almarza|@Yrmana