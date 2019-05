NetBlocks confirma bloqueo de YouTube, Bing, Periscope y Google a través de Cantv

NetBlocks, portal que se encarga de monitorear el flujo de visitas en páginas web en el mundo, informó este viernes que los portales de YouTube, Google, Periscope, entre otros fueron bloqueados por el servicio ABA de Cantv.

lapatilla.com

NetBlocks indicó desde su perfil en Twitter que cerca de las 2:55 pm se encontraban restringidos los mencionados portales, mientras se realizaba la reunión de los trabajadores petroleros con el presidente encargado Juan Guaidó.

Confirmed: YouTube, Bing, Periscope and Google services restricted for second time in #Venezuela starting 6:55 p.m. UTC (2:55 p.m. VET) as meeting of oil industry workers with Guaido is live-streamed; incident ongoing #3May #KeepItOn ?? https://t.co/uX92ISG94t pic.twitter.com/nPJVI1fAkA

Many people in #Venezuela are at home or work on a Friday afternoon wondering why their YouTube feeds, friends’ live Twitter video streams and Android phone apps have just started acting up. They might be surprised to find out why #KeepItOn ??????https://t.co/7zxYuOI8vZ

— NetBlocks.org (@netblocks) 3 de mayo de 2019