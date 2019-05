Pompeo y Bolton se reunieron en el Pentágono para estudiar opciones militares ante la tensión en Venezuela

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El secretario en funciones de Defensa de Estados Unidos, Patrick Shanahan, recibió este viernes en el Pentágono al secretario de Exteriores, Mike Pompeo, y al asesor de seguridad nacional de la Casa Blanca, John Bolton, para hablar sobre la situación en Venezuela, informaron medios locales.

La reunión, de acuerdo con la cadena Fox y que cita fuentes oficiales, se celebró a primera hora del viernes y tuvo lugar en una sala de alta seguridad conocida como “El Tanque”, y en ella los tres funcionarios estudiaron opciones militares ante la tensión en aumento que se vive en Venezuela.

A pesar de que la cartera de Defensa estadounidense no descarta una posible intervención militar en el país suramericano, por el momento su postura ha sido la de abogar por dar espacio al diálogo para que se produzca un proceso pacífico de cambio de Gobierno en esa nación.

