El Himno Nacional, cacerolas y pitos, se escuchan frente a la embajada en Washington para exigir la salida de comunistas gringos (VIDEOS)

Los venezolanos residentes en la zona metropolitana de Washington DC, siguen protestando frente a la embajada de Venezuela, para exigir que los invasores comunistas gringos, pagados por el régimen de Nicolás Maduro, desalojen la sede diplomática que ocupan desde mediados de marzo.

Los comunistas gringos entraron en la embajada el 21 de marzo, duermen, comen, hacen fiestas y se creen dueños del territorio venezolano en Estados Unidos, después que los chavistas le leales al usurpador Nicolás Maduro le entregaron las llaves.

Los invasores, liderados por la representante de Code Pink, Medea Benjamin, han alardeado de su ocupación ilegal, hasta que hace dos días, comenzaron a vérselas duras cuando el Servicio Secreto rodeó la embajada, luego que los venezolanos decidieron reclamar la salida de los comunistas de su “casa” en Estados Unidos.

Tres de ellos fueron detenidos el jueves al lanzar hamburguesas cual misiles, ante la prohibición de entrar a la sede diplomática. Hoy, los venezolanos siguen allí, exigiendo el desalojo de los invasores, mientras que el embajador designado por el presidente encargado Juan Guaidó, informó que ya firmó todos los documentos necesarios para que el Departamento de Estado y el Servicio Secreto, saque a los “colectivos de Maduro” de territorio venezolano en Washington.

The U.S. must remain strong in its support of the Venezuelan people and the legitimate government led by interim president @jguaido.

I've asked @SecPompeo to remove the illegal occupants from the radical group @codepink from the Venezuelan embassy in Washington. pic.twitter.com/oNh9OOfRgY

— Rep. Scott Tipton (@RepTipton) May 3, 2019