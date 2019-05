La represión de Maduro en Venezuela no tiene límites, exclama Pompeo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo, afirmó este sábado que “la represión” llevada a cabo por el Gobierno del presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, “no tiene límites” y aseguró que fuerzas del “régimen” hirieron a “muchos” feligreses cuando “atacaron” una misa.

“La represión perpetrada por Nicolás Maduro no tiene límites. Fuerzas del régimen atacaron un servicio católico, introduciendo motocicletas en la iglesia, empleando gas lacrimógeno e hiriendo a muchos”, escribió Pompeo en su cuenta de Twitter.

The repression perpetrated by Nicolas Maduro has no limits. Regime forces attacked a Catholic service, driving motorcycles into the church, using tear gas and injuring many. We stand with the people of #Venezuela and interim President @jguaido to support a peaceful transition.

My message to the Venezuelan people is clear: the United States stands firmly with you in your quest for freedom and democracy. Your bravery and voices will put Venezuela on the path to liberty and prosperity, and we will partner with you every step of the way. #EstamosUnidosVE pic.twitter.com/poznzEPKYR

