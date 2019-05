Cualquier acción de EEUU en Venezuela, incluida la militar, sería legal, afirma Pompeo (VIDEO)

El secretario de Estado de Estados Unidos, Mike Pompeo afirmó este domingo que cualquier acción que requiera EEUU sobre Venezuela, incluso la militar sería “legal”.

Según lo publicado por RT Noticias, Pompeo durante su intervención en el programa ‘This Week’ de la cadena ABC, aseguró que Washington tiene “una amplia gama de opciones” en relación a Venezuela para las que “nos estamos preparando”.

Pompeo detalló que estas abarcan “opciones diplomáticas, opciones políticas, opciones con nuestros aliados y, finalmente, un conjunto de opciones que involucran el uso del Ejército de EEUU”.

Al ser consultado si el presidente de EEUU., Donald Trump, cree que podría intervenir militarmente en Venezuela sin la aprobación del Congreso, Pompeo abogó por la legitimidad de un escenario semejante. “El presidente dispone de una amplia gama de competencias bajo el Artículo 2 y tengo la total seguridad de que cualquier acción que tomemos en Venezuela sería legal”, dijo.

Pompeo se expresó en estos términos después de que este miércoles no descartara la posibilidad de una “acción militar” en Venezuela si así “lo requiere” la situación. “Una acción militar es posible. Si lo que se requiere es eso, eso será lo que haga EE.UU.”, aseguró Pompeo.

NEW: Asked if Trump believes he could intervene militarily in Venezuela without Congress' approval, Mike Pompeo says, "The president has his full range of Article 2 authorities and I'm very confident that any action we took in Venezuela would be lawful" https://t.co/PWsqOVOMif pic.twitter.com/4Y0yWeiQzJ

