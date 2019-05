Felipe González: Estamos al final del ciclo del chavismo

Posteado en: Actualidad, Internacionales

En Venezuela, dijo en la entrevista con Clarín, hay que negociar que se vaya Nicolás Maduro, hacer un censo y conformar un gobierno provisional.

¿Cómo se observa esta crisis en la región que produce la debacle venezolana?

– Lo que más me sorprende sobre Venezuela en América Latina es que haya todavía una parte de la izquierda que sea capaz de sostener a una tiranía sin paliativos como la que representa Nicolás Maduro. Una cleptocracia ligada a los peores y más sucios negocios. Maduro ha conseguido algo que parecía imposible, destruir un país como Venezuela en un lapso tan reducido pero lo hizo, lo ha destruido institucionalmente, ha destruido la seguridad. Las muertes en Caracas son del mismo porcentaje que de la peor época de Damasco en plena guerra siria. Es lo que nos llama la atención a todos



– ¿No incluye a Hugo Chávez en esa deriva?

– Hugo Chávez crea un modelo que no es sustentable. Pero Chávez tenía algunas diferencias con Maduro.Primero de personalidad. Chávez era un caudillo militar y los militares lo reconocían como un caudillo, incluido Jair Bolsonaro en el año 2005/2006. Chávez, además, tenía instinto de conservación frente al precipicio. Maduro no, sigue destruyendo. Es una “proeza” que se cargue el 60 del PBI, que tenga el número de muertos por habitante más grande del mundo, que provoque un éxodo bíblico de venezolano.

– ¿Cómo se sale de eso?

– Cuando me dicen de manera simplista en Europa, hay que ir de inmediato a elecciones… Es que no hay censo, no hay Consejo Nacional Electoral, no hay Tribunal Supremo. Bueno,lo hay… a las órdenes de Maduro. Por lo menos tiene que haber un censo y un consejo electoral que garantice los comicios.

–Venezuela además es zona de disputa de las potencias mundiales.

–Venezuela es una crisis sobre todo regional que sacudió como ninguna antes a toda a Latinoamericana. En cuánto a Rusia, Putin no se la jugará por Venezuela, eso es obvio. Cuba no tiene más remedio. Para Cuba es un problema de supervivencia. Pero para Moscú se trata de ver cómo intercambia algo de los problemas que más le preocupan a Putin con Trump, quien le deja todo el espacio para que figure como superpotencia en Siria.

-¿Qué sucede con China?

– Para empezar no tiene estrictamente una deuda que cobrar a Venezuela. China tiene un leasing petrolero que le pagan con crudo, lo mismo que tiene con Ucrania en granos. Los chinos deben tener unos 42 o 43 mil millones (de dólares) a recuperar de los 60 mil millones originales. Ese compromiso con Venezuela no es comparable con los más de 200 mil millones que ha comprometido en la región. Los chinos de verdad son pacientes, ven el largo plazo y no se van a jugar por Venezuela. Ahora quiero sí decir algo, no me resultará aceptable que vuelva a ocurrir como sucedió con Stalin o con Hitler que haya gente que diga “hombre, nosotros es que no sabíamos”. Porque obviamente Maduro va a salir, y cuando salga va a aflorar todo el horror. Quien hoy no sabe lo que sucede en Venezuela, es porque no quiere saberlo.

-La situación actual es muy preocupante con los militares dominando.

–Las bayonetas sostienen a Maduro

– ¿Es una situación no permanente?

-Creo que estamos en el final de este ciclo. Como no tengo carácter Caribe no anticipo el día D ni la hora H, una costumbre que tienen mis amigos. Hablé con Leopoldo (López). También hablaré con Juan (Guaidó). Sigo al tanto de lo qué pasa. Creo que estamos al final. Sin ser demasiado específico, afirmo que las conversaciones (con los generales) han existido y hubo bastante engaño. Veo a la inteligencia cubana tendiendo trampas. Pero hace dos años estos contactos no existían,. Por lo tanto algo se esta precipitando,

-¿Qué se supone que ocurrirá?

– En Venezuela no es necesario un golpe de Estado, alcanza con que los militares de las cuatro fuerzas se pongan de acuerdo para decirle a Maduro hasta aquí hemos llegado. Retiramos las bayonetas y usted no tiene piso. Esto es una condición necesaria pero no suficiente. Creo que habría que negociar si se puede, sino será como sea, la salida de Maduro y de su grupo. Y conformar un gobierno de transición durante dos meses que tiene que ser inclusivo. Se necesita, además, del ejército para restaurar un cierto grado de seguridad, porque hay estados tomados por la criminalidad. Y contar con una figura que no se ve todavía clara, que sea capaz de dar credibilidad respecto al rescate económico de Venezuela.

