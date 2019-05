Familiares y colegas del médico hematólogo Carmelo Gallardo exigen al régimen de Nicolás Maduro su liberación inmediata, luego que fuera privado de libertad por su participación en las protestas del pasado 30 de abril en Maracay, estado Aragua, entidad donde reside.

lapatilla.com

Luego de permanecer por tres días recluido en el cuartel Páez en Maracay, el pasado jueves en la noche el médico internista y hematólogo fue llevado hasta los tribunales del estado Aragua, donde la Juez 7° de control Yasdeise del Valle Herrera le imputó los delitos de resistencia a la autoridad, obstrucción de la vía pública e instigación pública y ordenó su privativa de libertad dentro del Centro de Atención al Detenido Alayón, ubicado en Maracay.

El médico, quien además es el jefe del Banco de Sangre del Hospital Central de Maracay (HCM), participaba de las concentraciones convocadas el pasado 30 de abril, cuando una comisión del Sebin lo detuvo en la avenida Bermúdez de Maracay.

Gallardo, quien ya cuenta con 16 años de servicio en el principal centro asistencial de Aragua, es además el presidente de la Sociedad de Médicos Adjuntos del HCM. Egresado de la Universidad de Carabobo, profesor de pregrado y postgrado de Medicina Interna en el hospital, es padre de dos niños que en este momento de su reclusión, han quedado al cuido de sus ya ancianos padres. El médico es el sustento y soporte económico de la familia.

Desde el gremio también ha habido respaldo a otro joven médico igualmente detenido el pasado 30 de abril, en la urbanización San Jacinto de Maracay. Se trata del médico rural en la población de Palo Negro, municipio Libertador, Gabriel Flores, egresado de la Universidad Rómulo Gallegos quien fue imputado con los mismos delitos que se atribuyen a Gallardo, por el mismo tribunal.

El respaldo del gremio médico aragüeño para con ambos médicos, se traducirá, luego de celebrada una asamblea general de especialistas y residentes del HCM y directiva del colegio, en la paralización de aquellas actividades no prioritarias dentro de los centros asistenciales y la protesta cívica y activa en la calle y en los hospitales, para exigir la libertad del jefe del banco de sangre del HCM y de Flores.

Con información de Crónica Uno

As Wiston Churchil said: "We make a living by what we get, but we make a life by what we give".

We are trying to give them the opportunity to keep learning, working, growing and saving Venezuelan's lives.

Thank YOU colleagues!

You are doing a great and a heroic labor.

Keep on it! pic.twitter.com/RnqlTnNmmB

— MUV_USAOfficial (@MUV_USAofficial) May 3, 2019