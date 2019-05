Sal y Pimienta/¿Cuba ha puesto precio a su salida de Venezuela?, por: Ronald Rodríguez Vargas

Posteado en: Opinión

El Grupo de Lima, que siempre se ha opuesto junto a Canada a una opción militar como salida para el problema Venezuela, poniendo siempre como excusa a Cuba, ha hecho su oferta, Donald Trump ídem, ofreciendo Apertura. Ahora entra en lisa, con fuerza, España, vía Leopoldo López, con muchos intereses en la isla. Los cubanos, buenos negociantes, jugando hoy a dos bandas (México – Venezuela) saben cuando parar, pues entienden que toda oferta tiene fecha de caducidad y ya el garrote se lo han enseñado: “El momento de la transición en Venezuela es ya ahora” (M Pompeo) y si bien es cierto los episodios del 30A y 1M de la operación libertad no produjo que quiebre esperado en la FANB en lo inmediato, si dejo a Nicolás en situación precaria y al resto del Régimen en “estado general de sospecha”.

Solo en Revolucion. Antes de la conmemoración de la Semana Santa fue sustituido de golpe y porrazo el Contralor Municipal de Maracaibo (hablar de concurso es una necedad). El elegido en Caracas “gozaba de la confianza” del gobernador del Zulia y del alcalde de Maracaibo. No importó que no hubiera el Acto Adminisrativo de Ley, fue Juramentado y aún hoy no se ha posicionado del cargo. Su antecesor lo espera en el despacho para como corresponde hacerle formal entrega. Pasa, y es lo que no han querido decirle a Elvis Amoroso, el Contralor mayor, que el jurado no cuenta con el aval de uno de los otroras hermanos siameses y esta negado aceptarlo como policía administrativo. Y como Fuerza 1 y Maracaibo 1 se toleran pero no se hablan, por un quítame tu esta pajita, el órgano contralor esta paralizado.

¿Cómo la veís vos?

En el Zulia seguimos sin respuestas. Ni Corpoelec, ni el Estado Mayor Eléctrico Nacional con Delcy Eloina a la cabeza ni su par regional con Omar Prieto Fernandez (Padrino Honorífico del Saime según Nicolas) al frente, han podido arbitrar una explicación creíble, mucho menos un plan de administración de carga aceptable que se cumpla, que en palabras más o menos amables es “inhumano” (Panorama) y una expectativa de mejora. Nos han dejado a la libre de Dios a día meses del 7 de marzo luego del primer gran apagón y en manos (la vocería) de un funcionario con mucha imaginación, pocos escrúpulos y real interés por el problema que ya desborda la paciencia del Zulia y su gente. Cuando algún día está gente deba responder por las cifras que hoy no se conocen por la censura que al tratamiento se le ha impuesto en medios radioelectricos e impresos de lo sucedido en clínicas, hospitales y ambulatorias, por no mencionar en el sector empresarial, comercial, industrial, agrícola y pecuario estos días, no alcanzarán papagayos, iguanas, rabipelaos y saboteos de una oposición perversa para tapar lo dantesco de las cifras, tampoco de lo golpeado que queda el alma, corazón y espíritu de una sociedad castigada por la indolencia, la falta de solidaridad y sensibilidad.

De esto por cierto no son responsables los amigos Madelyn Palmar y Lenin Danieri quienes solo han cumplido con su responsabilidad al dar cuenta de lo que ven, escuchan y oyen a diario en las comunidades marabinas, de la Costa Oriental y Sur del Lago, la guajira Venezolana, Machiquez y La Villa del Rosario. No pueden ser ellos, los periodistas los chivos espiarorios de una eventualidad de la que no son arte ni parte y de la que no han podido librarse los gobernantes, los que si son responsables de tamaña desgracia que padecemos sin conmiseración los que vivimos a las riberas del Lago Coquivacoa y un poco más allá.

Asuman la defensa de nuestros intereses, los intereses de sus votantes y déjense de memeces y melindres.

RIP. El poderoso Banco Central del Zulia (el Mercado Las Pulgas) a decretado la salida de circulación del billete de 100. El papel que se distingue con la esfinge de Simón Bolivar ha entrada en deshuso y la economía regional, en particular la doméstica, la de los más necesitados, se ha visto duramente impactado. Gobierno de los pobres, Ja!!!

Game of Thrones. Hoy (9.00 PM) HBO transmite el episodio 4 de la temporada final a una audiencia todavía en shock por la “Larga Noche” en la que lo que se suponía era la gran amenaza desde el comienzo (Winter is coming) fue eliminada luego de una dura, fría y cruenta batalla a fuerza de talento, ingenio y audacia, el Rey de la noche y los caminantes blancos, de la nómina de la producción. Será el día de la batalla final, ahora sí, la última de la teleserie que hace rato dejó de ser guiada por George R Martín y va a la libre de sus showruners. Será el día en que se verán las caras la cruel Cersei y la cada vez más autocrática Daenerys. Será el episodio en que deberán ponerse punto final a sub tramas aún vigentes y de las cuales esperamos mucho, y si la darknet, tiene razon, la noche en la que uno de los personajes femeninos más queridos quede también fuera de la nómina a escasos dos espisodios del final.

Amanecerá y veremos. La mirada de Drogon a Aeon Targareys Stark (alias Jon Snow) escuece y genera expectativas.

Mensaje a García. “Construir coaliciones que vayan más allá de nuestros aliados naturales es difícil. Requiere la voluntad de aparcar, al menos momentáneamente, temas que nos causan honda preocupación. Debemos ampliar nuestros horizontes temporales, tragar saliva y hacer espinosas concesiones. Ello no implica en ningún caso abandonar las causas que defendemos, sino pasar por alto temporalmente discrepancias con el fin de hallar un terreno moral común” (Como mueren las democracias, Ariel, Steven Levitsky y Daniel Ziblatt)

Un texto de León Sarcos en Papel Literario al que vale la pena echarle un ojo. https://twitter.com/papeliterario/status/1121585634903232512?s=21

Aniversario. 28 años de su fundación está cumpliendo la Emisora de la Universidad del Zulia, Luz Radio. 28 años promoviendo y divulgando los máximos valores que guían a dicha Casa de Estudios Superiores dentro y fuera de su ámbito. Sin duda también un aporte invaluable a la elevación del debate público regional, la defensa del hombre, el ciudadano, las libertades y la democracia que la vio nacer y a la que le debe toda su esencia y pertinencia.

En estos momentos de celebración un recuerdo muy particular para los profesores Neuro Villalobos Rincón y Rosa María Salom, impulsores de esta institución comunicacional, el primero como rector, la segunda como directora fundadora.

A todos los que la han hecho posible día a día en estos 28 años delante y tras los micrófonos vaya nuestra Enhorabuena. El reto continúa hoy más que nunca.