Caiga quien caiga | El enemigo que enfrentamos y el papel de Guaidó por @AnagelMonagas

Posteado en: Opinión

Ni va a ser tan rápido, ni va a ser tan lento. Si algo he aprendido en política es que las cosas pasan, cuando tienen que pasar y no cuando uno quiere que suceda.

Un Gobierno derrotado, sin credibilidad, comprometido con su militancia, fraccionado a lo interno. Liderazgos que no emocionan ni despiertan. Solo juegan a ganar tiempo, a sobrevivir.

GUAIDÓ es lo que hay. Por supuesto tenemos a María Corina, el propio Leopoldo López, entre otras figuras, que en un futuro inmediato se debatirán el liderazgo nacional. Por lo pronto quien pastorea el rebaño es el Ingeniero JUAN GUAIDÓ. Fallas y errores muchos. Normal escuchar “yo hubiera hecho esto…” “Yo hubiera hecho aquello”. Lamentablemente, más allá de sus virtudes y de sus carencias, es la última carta de los demócratas. Es el Último de los Mohicanos, una raza a punto de extinguirse si no logramos acabar la peste del Siglo XXI. Un mal que se contagia a través de la mordida de la represión. Corremos el peligro de ser unos “muertos vivientes” (zombies), caminando impulsados por necesidades básicas, hambre, sed, calor, etc.

No podemos hablar solo para obstaculizar. Tampoco podemos CALLAR la sana crítica. Jugar a eso nos hace chavista y yo no estoy dispuesto a hacerlo. Todos, absolutamente todos nos jugamos el destino de la auténtica Patria. De nuestras familias. Cualquier comentario o análisis que contribuya debe hacerse. Guaidó and Company deben ejercer la gnoseología del error.

LA DIMENSIÓN DEL ENEMIGO QUE ENFRENTAMOS

Estoy convencido que estos tipos tienen como plan en los próximos años, unir a la Cuba Comunista-Castrista con Venezuela. Unidad más allá de lo político, de lo legal. Bolívar, Miranda, a corto plazo será desplazado por la figura de Fidel Castro. ¿Saben eso nuestros militares?

Muchos no han entendido el enemigo mortal que enfrentamos. No es, el bolsa de Maduro, ni el resentido y amargado de Diosdado. Es una organización criminal llamada CASTRISMO COMUNISMO, que sumergió a una isla en 60 años de atraso, de abusos, de destrucción de todo un pueblo y se apoderó del comercio continental del polvo blanco para financiar su permanencia.

ES PEOR AUN

Me atrevo a decirlo peor: En 20 años ya no seremos un país cristiano sino mulsulman. Porque a lo anterior súmenle la cercana relación con el extremismo islámico. Razones muchas. Fundamentalmente la económica. Todos esos grupos terroristas manejan grandes capitales. Detrás de ellos hay fuertes intereses económicos.

Por cierto, las mujeres de Venezuela son las primeras que deben impulsar esta lucha, pues el maltrato hacia ellas, abunda en esa cultura.

Por eso, aunque a veces me molesto con las contradicciones y errores de Guaidó, entiendo la necesidad de contribuir hacia un solo norte.

Yo no quiero perder mi historia. Mi estilo de vida. Esta gente en 20 años, ha afectado eso. No me acostumbro ni lo acepto. No quiero que el Corán desplace a la Biblia. No tengo nada contra esa religión, sin embargo, yo soy seguidor de Cristo y estoy profundamente convencido que él es el Hijo de Dios y no Mahoma.

BUENAS NOTICIAS

Guaidó cambia de postura sobre la intervención militar. No es invasión, es ayuda humanitaria. Es contribuir a garantizar la vida de un pueblo que una clase política quiere extinguir.

CRITICAS

El politólogo Jesús Castillo señala: “El embarque político vivido el 30 de abril debe prender las alarmas de quienes afirman que ese día fue un triunfo para oposición y prender las alarmas del gobierno de Maduro de entender que si continua sin hacer nada para lograr tranquilidad política y estabilidad económica deberá seguir enfrentando los fantasmas de la conspiración y traición que de seguro en algún momento pueden lograr quebrar al gobierno antes que el gobierno termine de quebrar al país. Como lo dijo Antonio Bencomo Los militares son como las cajas fuertes si no sabes la combinación e intentas abrirla a la fuerza lo más seguro es que encuentres la caja vacía”

El reconocido periodista José Gregorio Meza, mucho más duro afirmo: “Los cuatro muertos en apenas dos días dieron cuenta aún más del talante de un régimen represor, que no juega carrito, al que no podemos enfrentar desnudos y como carne de cañón, y que en las próximas semanas subirá el volumen porque ya no le queda otra cosa que hacer. Ante esa situación, ¿liberar a Leopoldo era lo adecuado? Yo creo que sí, y esa fue la jugada política que ejecutó Voluntad Popular. Otra cosa es que lo haya hecho de manera apresurada, sin consultar a otros factores de la oposición y sin tener todo bien amarrado, como ya vimos en febrero con lo de la ayuda humanitaria. ¿Se acuerdan de que nos decían que todo estaba listo, que sí o sí entraba por la frontera y al final todo se cayó? Esto fue lo mismo: se apuran, ceden a presiones, piensan que todo se va a concatenar de manera mágica y luego se encuentran con que tienen menos apoyos de los que creen. ¿Por qué lo hicieron? Porque Juan Guaidó se agota, el tiempo conspira en su contra, su discurso se repite y se le hace difícil mantener la esperanza de la gente por mucho más. Si bien las encuestas lo avalan, las fisuras y las voces disonantes ya no son pocas. Hay quien incluso dice que en algunas cosas no acató la línea partidista y actuó un poco por la libre. En la tolda naranja el que manda es Leopoldo y no está dispuesto a que le soplen el bistec. Es el fundador, líder fundamental y sus seguidores lo alientan a ser el futuro presidente de la República, y eso se tiene que respetar”.

RESPUESTAS

En los últimos días Juan Guaidó ha reconocido los errores cometido y su cambio de actitud apunta hacia el correcto camino. La movilización de gente en la provincia ha disminuido considerablemente gracias a la represión. La gente se mantiene en contra de Maduro y allí se equivoca el chavismo si cree haber superado la crisis. El terror de la dictadura se evidencia, cuando ofrecen sanciones a los diputados participantes el 30 abril pasado y no incluyen al Presidente Guaidó. Definitivamente Diosdado se asusta a la hora de hablar de su detención.

EL FINAL

Precisar un tiempo para el final de esta película sería temerario. El problema para mí, es que una parte del territorio está siendo más golpeada que otra y allí hablar de espera luce grosero. Tal vez eso explica la no presencia de sectores populares en las convocatorias. No al nivel deseado.

La gran falla sigue siendo comunicacional en tiempo real. El 30 de abril ni los colaboradores de Guaidó estaban enterados. A diferencia de 1989 cuando un simple aumento despertó a una nación, gracias a la transmisión en vivo y directo de más las televisoras nacionales.

CUIDADO MADURO AÚN ESTA “VIVITO Y COLEANDO”

Sería difícil y hasta imposible creer que Nicolás resuelva por ejemplo en corto tiempo la crisis eléctrica, por ejemplo, de Zulia que es el estado más golpeado y curiosamente el de mayor población electoral. Por eso allí despertó la protesta. No cesa. Las detenciones aumentaron un 300%. Igual la crisis de agua. Del terrible problema de la gasolina. Solo mencionó esos tres. La incapacidad de su gobierno y de sus gobernadores y Alcaldes llega a niveles superlativos. Ni hablar de la corrupción, de la desigualdad pues los “enchufaos chavistas” han sustituido a la vieja burguesía que la izquierda decía combatir y ellos no sufren ninguno de esos problemas. Ahora siempre existe la posibilidad. Realmente la gente no sigue ideas sino que lucha por causas. Está cansada de no vivir, de sobrevivir en medio de carencias. Quiere recobrar su status, su poder de adquisición, su capacidad de disfrutar. Todo eso lo perdimos en estos 20 años. Nadie se acostumbra a lo malo. Maduro no muestra mejoría. No existe ningún indicio de romper el retraso de su modelo comunista-socialista. Mi temor es que las alternativas también se acercan a muchos de sus principios de la farsa llamada “JUSTICIA SOCIAL”.

