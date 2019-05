Bolton: Estados Unidos continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela

Posteado en: Actualidad, Internacionales, Usurpación

John Bolton, asesor de Seguridad Nacional para La Casa Blanca, aseguró en su cuenta oficial de Twitter que Estados Unidos cortará los lazos que unen a la dictadura cubana con el régimen de Nicolás Maduro en Venezuela.

“Estados Unidos continuará cortando los lazos entre Cuba y Venezuela”, afirmó Bolton en un tuit. “El control de Cuba sobre Venezuela terminará cuando el pueblo venezolano defienda la libertad”, agregó.

Tales declaraciones secundan las realizadas por el vicepresidente de EEUU, Mike Pence, quien dijo que “Cuba le ha robado a Venezuela más que su libertad; la ha despojado de su riqueza”.

Por otra parte, Bolton enfatizó que “Estados Unidos está comprometido a asistir al pueblo de Venezuela”. El asesor comentó que implementarán al Buque Hospital Comfort “para brindar asistencia humanitaria a las víctimas de la crisis y el abandono provocados por el régimen de Maduro”.

Finalmente, Bolton reiteró que EEUU trabajará “con nuestros socios en la región para ayudar a los más necesitados, incluidos aquellos que han huido de la violencia y la opresión del régimen de Maduro en Venezuela”.

