FOTOS: Los gringos comunistas invasores de la embajada de Venezuela en EEUU se burlan de los venezolanos que protestan

Los comunistas gringos que invadieron la embajada de Venezuela en Estados Unidos, se burlan de los venezolanos que protestan a las afueras del recinto diplomáticos para exigir su desalojo.

lapatilla.com

En unas fotografías tomadas por un patriota cooperante, se consigue ver a los miembros del llamado “Code Pink” riéndose y tomando fotografías a los manifestantes que hicieron presencia en la sede ubicada en Washington.

Guaido shadow government ambassador Carlos Vecchio showed up at the embassy again so protectors are taunting him with the song "We're still here" pic.twitter.com/r5XrzzBY66

— Alex Rubinstein (@RealAlexRubi) May 7, 2019