Marco Rubio revela su conversación con Juan Guaidó (Tuit)

Marco Rubio, senador de los Estados Unidos por el estado de Florida, reveló que conversó con el presidente encargado de Venezuela, Juan Guaidó, vía telefónica.

“Gran conversación con el presidente interino @jguaido. Los exitosos movimientos pacíficos de desobediencia civil pierden todas las batallas … excepto la última. Estados Unidos apoyará las aspiraciones democráticas de la gente de #Venezuela, sin importar qué tan difícil se ponga o cuánto demore“, dijo Rubio a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Great conversation with Interim President @jguaido

Successful peaceful civil disobedience movements lose every battle…except the last one

America will support the democratic aspirations of the people of #Venezuela no matter how difficult it gets or how long it takes pic.twitter.com/MLWzYgFG6w

— Marco Rubio (@marcorubio) May 7, 2019