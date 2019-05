El llamado de Rubio a los militares venezolanos tras la detención de Zambrano

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador de Estados Unidos, Marco Rubio, también se pronunció ante la detención arbitraria del vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano enviando un mensaje a los militares venezolanos “que afirman estar de parte de la Constitución aquí es su oportunidad de demostrarlo”.

A través de su cuenta en Twitter, Rubio dijo “#MaduroRegime secuestrado Vicepresidente de constitucionalmente legítimo y democráticamente electo @AsambleaVE en una flagrante violación de #Venezuela la inmunidad parlamentaria. Para los militares que afirman estar de parte de la Constitución aquí es su oportunidad de demostrarlo”



#MaduroRegime kidnapped Vice President of constitutionally legitimate & democratically elected @AsambleaVE in an egregious violation of #Venezuela’s parliamentary immunity.

For those in military who claim to stand on the side of the constitution here is your chance to prove it https://t.co/YDSJOhb5fK

— Marco Rubio (@marcorubio) May 9, 2019