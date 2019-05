“Ahora saben cómo es la vida en Venezuela”, dice Rubio sobre los invasores gringos

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, indicó este jueves que los comunistas gringos ahora saben cómo es la vida en Venezuela tras perder dos servicios básicos por invadir la embajada en Washington.

lapatilla.com

Rubio compartió un mensaje desde su cuenta de Twitter respondiendo una noticia donde menciona que los individuos del grupo “código rosa” se encuentran molestos tras quedarse sin electricidad y agua en el lugar.

“En apoyo al régimen de Maduro el Codigo Rosa ha ocupado ilegalmente la embajada de Venezuela en Washington. Están molestos porque la electricidad y el agua se les acabaron. Ahora saben cómo es la vida para la gente de Venezuela”, escribió.

In support of #MaduroRegime Code Pink has illegally occupied the Venezuelan embassy in DC.

They are upset that electricity & water has been turned off.

Now they know what life is like for the people of #Venezuela under #Maduro. https://t.co/pE5JBg2gy7

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de mayo de 2019