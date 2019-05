Caiga Quién Caiga: Ganaremos este juego, por @AngelMonagas

Posteado en: Opinión

Les confieso, hace tiempo que en Venezuela perdimos la normalidad. Leí ayer a alguien en Facebook, diciendo una verdad del tamaño de la China: Vivir aquí es como un juego de vídeo. Todos los días debes superar un nivel más difícil o sencillamente no avanzar. Volver a comenzar. Creo incluso es peor, en tanto y en cuanto, la clase productiva perdió su gran capacidad económica. Los gustos y placeres normales, quedaron en el pasado. Hoy es una proeza tener agua potable para bañarse, para limpiar, mucho más para beber. Ni hablar del tema eléctrico, que afecta muchos órdenes para tener una vida digna: acceso digital a los bancos, leer medios, comunicarse, refrescarse, entre otros. Conseguir gasolina, jamás soñamos que en un país petrolero fuese tan difícil. Son horas, días para surtir combustible. Recrearse también ha cambiado. De whiskey pasamos directo al “Cocuy”, ni siquiera a la cerveza, igual muy costosa. Las parrilladas quedaron en el olvido. Ir a un club, a una discoteca o sitio nocturno solo si eres taxista a buscar un pasajero, o regresar a los tiempos de “arrocero”. Viajar, cuesta. Hasta ir en Margarita. A pesar de la “bulla” del gobierno, todos los pasajes se cotizan en dólares. El Ferrys es un lujo, desapareció el accesible y popular. DÓLAR Esa es la nueva moneda oficial de la nación de “Bolívar”.

Evidentemente que hay un pequeño sector del país, que no padece, que no sufre. Para ellos nada ha cambiado y por el contrario mejora.

Tengo tiempo que no sé lo que es dormir ocho (8) o al menos seis (6) horas, que por mi edad serían suficientes.

La salud es un drama. Los seguros nacionales duermen el sueño de los justos. Subsisten unos pocos y otros en moneda extranjera. Visitar un hospital o centro asistencial público es una película de terror.

La educación desapareció. Las escuelas y universidad son centros de ocio, de tristeza, de clamores, de ausencia donde escasean los alumnos y los profesores también.

Abandono, dolor, llanto, impotencia, y un sinfín de sensaciones nos sacuden todos los días.

Los comedores populares es una fila de seres humanos, hurgando en la comida el desayuno, almuerzo y cena.

Hasta el presente no precisamos ninguna afectación a los causantes de esta tragedia.

ESPERANZA Y FE

Sin embargo confiamos en los actores actuales. En Guaidó y todos los que encabezan la lucha. Humildemente desde nuestra tribuna, con nuestras críticas, creemos aportar a la causa por la libertad.

La gente en Venezuela sigue teniendo FE. Aún no ha visto una prueba contundente de la derrota de esta dictadura. Lo cree. Una parte ha perdido la esperanza, es decir, el optimismo. La mayoría la conserva, muy a pesar de que en ocasiones no lo demuestre.

Los Santos para ser tales y ser beatificados, necesitan hacer milagros. Queremos ver un hecho concreto que afecte no al gobierno chavista exclusivamente, sino a los actores. Es un sentimiento de JUSTICIA. Que paguen. Que sufran, lo que muchos tenemos 20 años soportando.

NO ES EL PUEBLO EL CULPABLE

Algunos críticos suelen atacar al pueblo como causante. Que no marcha, que no sale, que con cinco mil (5000) se toma Miraflores. Pamplinas. Está demostrado en el siglo XX y XXI, los pueblos no tumban gobierno. Son actores. Colaboran. Presionan. Son los intereses alrededor la causa, la desaparición de una tiranía. El pueblo venezolano ha cumplido. Ha ejercido su papel. Los líderes y dirigentes han sido inferiores a la capacidad exigida por ellos. Un mal gobierno durante tantos años, solo es posible sostenerse porque alguien no ha hecho, cualquiera fuera la causa, el trabajo. Allí hay porque no responsabilidad y corresponsabilidad. Complicidades también. Escuche decir al diputado William Dávila, un magistral tribuno (pero hasta allí), al ver la detención de Zambrano, la persecución de Ramos Allup, que esto es una “tiranía”. Tardía afirmación. ¿Cómo en 20 años no se dio cuenta? ¿Por qué el partido histórico AD, espero a esto para actuar verdaderamente en el derrocamiento de esta dictadura?

Aunque se molesten, muchos han cohabitado con el régimen y hoy por primera vez sienten EL MAZO. Somos solidarios con ellos. El problema es de empatía señores ¿Cuántos políticos padecen lo mismo que usted y yo, con el tema eléctrico, agua, gasolina, medicinas, etcétera? Si los restaurantes de Las Mercedes hablaran, la doble moral quedaría en evidencia. En tiempos como esto, el ejemplo cuenta. Yo sin embargo, repudió los ataques y la vulneración de la inmunidad. Solo repito: ¡Si hubiesen defendido como hombres el recinto del Palacio Legislativo para que no se instalará la irrita CONSTITUYENTE PROCUBANA, quizá no estarían llorando como mujeres esta película y hubiese sido más corta y no una saga de varias temporadas que aún no asoma final!… Me disculpa “Don Henry”, soy Caiga Quién Caiga. Felicito al eterno secretario general de AD, por anunciar que no se refugiaría ni asilaría. ¿Será porque en su caso y a su edad, le sale casa por cárcel? Pregunto.

Quien quiera ser líder, no puede luego de dar un paso, inmediatamente correr a asilarse, o a ser huéspedes. La circunstancia amerita otras acciones donde queremos que la comunidad internacional actúe.

Yo creo en Guaidó. Estoy convencido de su esfuerzo. Lo único es que no lo idolatro. No apoyo políticamente a ninguno. Si siento admiración por algunas figuras y líderes. Ahora eso no obsta a reconocer argumentos cuando los hay. No los sacados con copio y pega.

DATOS POR AHORA

Hay Oficiales, incluso Generales activos, en nueve (9) Guarniciones, listos para dar el paso. ¿Cuándo y por qué no lo han hecho? Mi impresión es que ni Guaidó lo sabe. Un problema interno en Voluntad Popular quizá haya interferido y otro tanto, el conflicto de la MUD. No hay auténticos liderazgos y los aparatos políticos están destruidos, muchos son pura historia, sede y fama. Abajo no hay nada. Burros cansados y agotados, eso sí con mucha moral. Sin juventud, sin sectores populares que les den fuerza. Mientras la tiranía tiene unas estructuras pagadas y financiadas.

Con todos los problemas que padecemos, no duden. Ganaremos este juego.

GRAVE HAY UN NUEVO PANORAMA

Tengo semanas anunciando el plan que hay para adquirir el diario de mayor tradición y mayor circulación en el occidente del país PANORAMA. Se le agota el papel y en cualquier momento deja de circular. Esta casa editorial informa que, como en su momento le sucedió a más de 60 medios impresos del país, su inventario de papel se está agotando. Las existencias en bodega son limitadas.

Durante los últimos años, la Junta Directiva de este diario, ha encontrado, en medio de graves dificultades, la manera de superar esta situación. Pero cada vez resulta más difícil y la realidad indica que, en esta ocasión, se han agotado todas las vías posibles. Aun así, han intentando por distintos caminos hallar una manera de mantener la circulación.

Lo cierto es que el NUEVO PANORAMA, al lado de la necesidad, denunciando las injusticias, no agrada a los usurpadores. Por muchos años, su antiguo y fallecido dueño, se manejó políticamente. Todo tiene un límite. Razones podemos especular. Celebro que ese cambio opere. Nunca me han permitido publicar allí. Es normal en mi vida, siempre orientada a decir la verdad que a muchos duele. Adelante PANORAMA, no tema, siga adelante.

ESCÁNDALO EN PUERTA: EL PAGO DE BONOS PDVSA

No es necesario esperar para saber que eso reventará. Cuidado con la participación de diputados y figuras de la oposición y hasta del gobierno de Guaidó en eso, que ya se califica como un MEGA-GUISO.

Varios nombres suenan. Hace unos meses se alertó la cercanía de una mujer que representaba los tenedores de Bonos. Se dijo que ese rumor era lanzado por el G2 Cubano. Hoy cuando observamos que ha sido aprobado el pago, surgen las hipótesis. ¿Nuevos enchufaos, esta vez naranjas, azules, y no rojos? ¿Por qué se paga un dinero, habiendo tantas necesidades en Venezuela, a quienes negociaron con la dictadura? ¿Temor de pagar multas por algo ilegal? El temor de perder CITGO en medio de la destrucción del país, lo cual es reconocido por el mundo entero ¿Era urgente? Algo huele mal en Dinamarca…

¿QUÉ QUIERE CAPRILES?

Lo felicito por su precisión de defender al Zulia, entidad de mayor caudal electoral. Ahora por conocerlo bien, sé que no da puntada sin dedal: ¿Candidato “outsider” a la Gobernación? A él y a todos los aspirantes les recuerdo: Con Maduro en el poder no hay chance.

