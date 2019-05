Donald Trump discute con los senadores Scott y Rubio los terribles abusos de Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump informó que durante su retorno a Washington discutió con los senadores Rick Scott y Marco Rubio los terribles abusos de Maduro.

A través de su cuenta en Twitter, Trump indicó que “Estados Unidos está con el gran pueblo de Venezuela por el tiempo que sea necesario”.

La reunión se realizó luego que el régimen de Nicolás Maduro detuviera arbitrariamente al primer vicepresidente de la Asamblea Nacional, Edgar Zambrano.



After a great rally in Panama City Beach, Florida – I am returning to Washington, D.C. with @SenRickScott and Senator @MarcoRubio, discussing the terrible abuses by Maduro. America stands with the GREAT PEOPLE of Venezuela for however long it takes! pic.twitter.com/KcBoNfEibv

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) May 9, 2019