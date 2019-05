El príncipe George habría “filtrado” el nombre de su primito Archie en enero

Posteado en: Actualidad, Curiosidades

La gran revelación de la jornada del jueves fue el nombre de Archie de Sussex, el primer bebé de los duques de Sussex, pero lo cierto es que la primera pista la pudo haber adelantado el pasado enero su propio primo, el príncipe George, publica Vanity Fair.

Es algo que el mismo periodista que dio la exclusiva por entonces, Phil Dampier, del tabloide británico The Sun, contó en su cuenta de Twitter después de que se diera a conocer el nombre del primer hijo de Meghan Markle y el príncipe Harry: “¡Revelé en una Exclusiva Mundial en enero se llama así mismo Archie! Debe de ser un nombre favorito entre la realeza. ¿Quizá escuchó a Meghan y Harry debatirlo?”. Esa es la gran incógnita.

I revealed in a World Exclusive in January that Prince George calls himself #Archie ! Must be a favourite Royal name. Had he heard Harry and Meghan discussing it? https://t.co/F4FI58JFjc — phil dampier (@phildampier) May 8, 2019

La exclusiva de Dampier refería a una anécdota pasajera que contó una mujer que habló con el hijo de Kate Middleton y el príncipe Guillermo en enero. El joven príncipe de Cambridge estaba dando un paseo con su abuela materna y su hermana Charlotte cerca de donde los Middleton tienen su casa familiar, en Berkshire. Mientras jugaban en la vera de un arroyo, George se cruzó con la mujer anónima, que se encontraba paseando a su perro.

“La policía me pidió que no tomara fotos de los niños y no lo hice, pero George empezó a acariciar a mi perro”, contaba la mujer entonces. “Solo con tal de ser amigable, charlé un poco con George y le pregunté cómo se llamaba pese a que obviamente sabía cuál era su nombre. Para mi sorpresa, me dijo ‘Me llamo Archie’ con una amplia sonrisa en su cara. No sé por qué se llama a sí mismo Archie, pero los niños a veces juegan con sus nombres y me parece adorable”.

Los fans de la realeza británica ya especulan sobre la posibilidad de que George hubiera escuchado el nombre en alguna conversación de sus tíos o de algún otro familiar conocedor del debate en torno al nombre —y de ahí que George se quedara con la copla de Archie. Cuesta creer que alguien vaya a confirmarlo jamás, pero lo divertido es pensar que George se atrevió con el nombre por divertirse y que en realidad el tercero en la línea de sucesión es solo… un vidente.