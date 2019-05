Las tres opciones que vaticina Marco Rubio sobre el fin de la crisis en Venezuela

El senador por el estado de Florida, Marco Rubio, dio a conocer este jueves las tres opciones que se podrían dar sobre el final de la crisis actual en Venezuela.

lapatilla.com

Rubio compartió en su cuenta de Twitter los panoramas que se podrían dar, teniendo como principal “protagonista” a Padrino López.

“Vladimir Padrino ayudará a salvar la Constitución de Venezuela y guiará a las Fuerzas Armadas a través de una crisis económica y política o, finalmente por motivos de salud o Maduro, se quedará sin tiempo para disfrutar de los millones de dólares que robó y ha escondido”, escribió.

.@vladimirpadrino will either help save the constitution of #Venezuela & guide the armed forces through an economic & political crisis or eventually because of health or #Maduro he will run out of time to enjoy the millions of dollars he stole & has stashed away.

— Marco Rubio (@marcorubio) 9 de mayo de 2019