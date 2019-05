Verdades y rumores | ¿Qué hay detrás de la rebeldía del general?, por Darwin Chávez

Posteado en: Opinión

PARTE DE GUERRA. Hay un ambiente extraño en torno a la crisis venezolana. Aclaro que no me refiero al colapso eléctrico, ni a la escasez de alimentos y mucho menos al resto de las penurias que afectan a la mayoría de la población ¿A qué me refiero? A partir de los sucesos y las revelaciones del 30A, el conflicto tomó un nuevo rumbo. Las expectativas han venido creciendo en la medida que desde el oficialismo emergen mensajes, acciones y diferencias que señalan claramente que la unidad en el régimen está en sus niveles más bajos. Pero además las negociaciones se han incrementado, como consecuencia que muchos consideran que queda poco tiempo al chavismo en el poder. Adicionalmente, Estados Unidos redobló su apuesta en la búsqueda de soluciones, pero ya no sólo con sanciones, sino también con revelaciones sobre las conversaciones con ciertos personajes claves dentro del oficialismo. Los señalamientos han sido directos y fuertes. Eso impactó en la lealtad interna. Eso fracturó los compromisos. Hay gestos. Hay desconfianza. Incluso hay preocupación en algunos opositores que juegan a un fracaso de la Operación “Libertad”, porque sus cuentas les indicaban que una derrota de Guaidó les convenía a sus intereses. A la par de la evolución del conflicto político, avanza el acelerado deterioro de Venezuela. El hambre va en aumento. Las muertes por la falta de medicamentos o equipos, van en aumento. La huida de venezolanos al exterior, también va en aumento. No es nada fácil el momento. Se nota en los rostros y las afirmaciones de algunos. Es comprensible. No es nada fácil vivir en la Venezuela actual, aunque la expresión correcta es “sobrevivir”. La situación crispa los nervios. Hay mucha sensibilidad. Algunos buscan cualquier error de Guaidó o de quienes le rodean para asumir una postura de guardianes de la ética, cuando el enemigo es otro. Las urgencias generan divisiones. Incluso pretenden justificar la intolerancia a partir de la emergencia. Los apuros crean falsos Mesías. Pero repito, hay nuevas sensaciones en el ambiente. Esperemos que todo termine para bien de la mayoría y no para una minoría que saqueó al país.

EL PLAN (I). En la pasada columna reconocí que me sorprendió mucho que el general, Manuel Cristopher Figuera, se haya rebelado contra el régimen ¿Por qué? Porque tal como lo dije cuando Maduro lo designó como director del Sebin, este alto oficial es 100% pro cubano. Incluso revelé, en su momento, que Cuba había impuesto su nombre en medio de aquella polémica entre Maduro y Diosdado Cabello por el control del organismo de inteligencia. Por eso su participación en la Operación “Libertad” llamó tanto mi atención, porque no lo creía capaz de incurrir en un acto como ese. La carta pública que emitió horas después que se conoció su rol en los sucesos, dejó muchas certezas en torno a la real situación interna en el oficialismo, pero muchas dudas sobre la verdad verdadera de su decisión. No estaba claro el trasfondo de sus intenciones. Pero además me llamó poderosamente la atención su marcado interés por no criticar a Maduro ya que más bien busca defenderlo. Inclusive en el portal Al Navío se han venido publicado extractos de una conversación de él identificado como “Pedro Camejo” con alguien a quien sólo se identifica como JP y que se supone es otro general, quien por cierto de mayor antigüedad que él por el respeto con el cual le habla. En ese intercambio de ideas, Cristopher Figuera insiste en hablar que Maduro está siendo engañado y que personajes como Diosdado Cabello y Jorge Rodríguez lo están usando para sus fines ¿Por qué tanta insistencia en hacer quedar bien a Maduro? A todas luces parece ilógico que si quiso sacar a Maduro del poder, en paralelo asuma su defensa. Ante tantas dudas traté de hacer contacto con mis fuentes en Caracas. Tardaron en responder como consecuencia de la fuerte presión que hay en el seno del Sebin con el regreso del general, Gustavo González López, tal como explicaré en esta columna. La espera fue algo larga, pero aparecieron en la hora adecuada. Lo primero que mis fuentes reafirmaron es que el sublevado general es, y sigue siendo, pro cubano ¿Y porque se alzó contra Maduro? “Todo forma parte de un plan”. Una de las fuentes explicó que “Maduro sabía que el ex director del SEBIN se iba a rebelar” ¿Por qué no detuvo sus planes? “Porque no le convenía hacerlo y más bien necesitaba que éste siguiera en sus planes” ¿Por qué y para qué? Confieso que hice esta pregunta porque hasta ese momento no entendía lo que había ocurrido: “Maduro está trabajando en un plan que le garantice su salida del poder en los mejores términos posible. Él sabe que su destino es morir en el cargo o cederlo y comenzar un interminable exilio. Y en relación con la primera opción, Maduro no es Salvador Allende para suicidarse en el poder. Si revisas los cabos sueltos verás que Maduro, al igual que Diosdado, estaban fuera de la negociación que condujo al 30A, porque sólo Padrino López, Maikel Moreno y el general Hernández Dala, habían acordado con la oposición y con Estados Unidos para la caída del régimen. El sabía que eso estaba ocurriendo y comenzó, con la asesoría cubana, a montar su propia estrategia con el fin de buscar un acuerdo. Por eso participa Cristopher Figuera, ya que este obedece a Cuba y el régimen antillano está detrás de todo esto” ¿Cuba interesada en una transición en Venezuela? “Si”…

NADA SERÁ IGUAL. Luego del 30 de abril nada es, ni será igual, en el oficialismo. A pesar que no se logró el objetivo mayor de sacar a Maduro y el oficialismo, la jugada opositora y de EEUU generó una fractura de gran calado en el régimen. Se perdió la confianza. Las lealtades volaron por los aires. Nadie cree en nadie. La cara de Maduro en la alocución con los militares del pasado jueves era una mezcla de terror y desconfianza. Prácticamente está rodeada por sus peores enemigos. Todos están bajo sospecha de andar en búsqueda de acuerdos con la oposición y buscando la condonación de sus delitos con EEUU. Me confirman que varios generales están buscando la salvación. Maduro es visto como una bomba de tiempo, como un peligro inminente para los intereses de todos. Por eso no es de extrañar que la mayoría quieran sacrificarlo a él, para salvarse ellos. Los militares no están listos para la guerra, sino para la huida. El oficialismo se hizo pedazos.

EL PLAN (II). Las fuentes consultadas explicaron que la única forma que tenía el general de salir de Venezuela, era con la anuencia de Maduro y los cubanos. Salió sin ningún problema. No hicieron mucho esfuerzo por localizarlo. Inclusive su esposa se fue a Estados Unidos unos días antes del 30A. Sin duda que tuvo ayuda. O mejor dicho él sólo está cumpliendo con una misión. Pero además la mayor parte de su entorno más cercano en el SEBIN también salió de Venezuela, para lo cual también necesitaron apoyo. Todos se fueron con mucha información. Todos tomaron rumbo a EEUU ¿Pero corren el riesgo de ser detenidos por las autoridades federales? “Pues ya no” ¿Por qué? “Porque todo es parte de un acuerdo”. Todo indica que sacaron la información necesaria y que luego ésta será juntada para apuntalar las acusaciones contra varios líderes del oficialismo. Maduro y su entorno entró en una fase decisiva en la cual sólo les interesa salvarse ellos y sacrificar a Diosdado Cabello, Tareck El Aissami, además de Jorge y Delcy Eloína Rodríguez, entre otros. Es un acuerdo que beneficiaría a un grupo pequeño que Maduro y los cubanos incluyan y no se trata de una inmunidad casi que colectiva en el régimen. Por eso el general habla bien de Maduro e incluso lo califica como un “hombre bueno”. Tampoco habla de la presencia y la “auctoritas” de Cuba en Venezuela. El objetivo es que consigne el resto de las pruebas para acusar a varios líderes del oficialismo, pero salve a Maduro y a su entorno familiar. La actuación del general entonces obedece a un plan cubano que busca usar a Maduro como “moneda de cambio” ¿Moneda de cambio? Si. Otra de las fuentes consultadas indicó que hay en marcha una nueva y secreta negociación entre EEUU y Cuba…

SEBIN. Las cosas en el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) siguen de mal en peor. La llegada del general Gustavo González López abrió las puertas para la venganza. El restituido director se trajo de nuevo a su equipo de confianza para ejecutar una nueva purga en la institución. A todos los funcionarios les ordenaron entregar sus teléfonos para una minuciosa revisión. Les borraron aplicaciones y les prohibieron el uso de ciertas app. A los funcionarios de mayor rango además los sometieron a pruebas con el polígrafo para buscar culpables de la rebelión del 30A, pero además siguen con la cacería de los más de 30 agentes del SEBIN que no aparecen desde el último día de abril. Mientras eso ocurre, la cantidad de miembros de la organización que han decidido huir va en aumento.

EL PLAN (yIII). En medio del hilo de la comunicación con una de las fuentes, ésta nunca me aclaró el supuesto interés cubano por una transición, razón por la cual introduje de nuevo la pregunta ¿Por qué Cuba está interesada en un cambio en Venezuela? Pero además agregué ¿Y cómo Maduro es moneda de cambio? La respuesta fue llamativa: porque busca crear una distensión con Estados Unidos y retomar el camino de la apertura de relaciones entre ambos países. En ese sentido, recordemos que el pasado 13/04, el verdadero líder de Cuba, Raúl Castro, en una alocución ante la Asamblea Nacional del Poder Popular alertó sobre la cercanía de un nuevo “período especial”, lo que se tomó como la advertencia de la inminente caída del régimen en Venezuela, lo que implica el fin del apoyo petrolero y financiero. A partir de ahí se intensificaron los acercamientos secretos entre EEUU y Cuba, teniendo a Venezuela como el epicentro de las conversaciones. Fíjese que Donald Trump el 02/05 anunció que si Cuba salía de Venezuela, ellos podrían cambiar su postura ante el régimen cubano. El gobierno cubano sabe muy bien que su saqueo en Venezuela llegó a su fin y están buscando una salida que aminore las consecuencias. Por eso usan a Maduro como moneda de cambio. O sea acceden a que NM ceda la Presidencia, comience una transición y se castigue a los demás solicitados de la cúpula del PSUV. Y en esa lógica el general Manuel Cristopher Figuera es un engranaje fundamental. No es casual que el 07/05 el Departamento del Tesoro le anuló las sanciones que contra él habían sido impuestas. El cubano pendejo se muere chiquito. Como están acorralados con el tema Venezuela, quieren jugar a la inversa y usar la necesidad de encontrar una salida, para favorecerse. En conclusión hay una tercera estrategia oficialista en marcha en medio de la crisis. Por un lado Diosdado busca su propia salvación. Desde otra acera están los militares. Y ahora se suma a Maduro y Cuba. Por eso hay que prestar mucha atención al viaje que NM hará a San Petersburgo, Rusia, en junio. La justificación oficial es su supuesta participación en un foro económico, pero en el fondo podría haber otra intención ¿Un viaje sin retorno? Podría ser. En el marco del plan, los cubanos asumieron por completo la custodia de Maduro y su entorno más íntimo. Por eso lo tienen en un bunker con cuatro aviones disponibles para huir. Lo hacen porque no confían en los militares venezolanos y necesitan asegurar a su “moneda de cambio”. Maduro y Cuba buscan su salvación. EEUU parece dispuesto a hacer el canje: cae el régimen y ellos flexibilizan su posición en relación con el régimen antillano. Por cierto, no descartemos que en este plan el Vaticano tenga alguna participación como mediador, como ocurrió cuando Barack Obama y Raúl Castro comenzaron la distensión entre ambas naciones. Como complemento en Cuba van a aplicar fuertes cambios para promover la inversión extranjera y eso sólo funcionaria si EEUU baja la presión contra ellos. Qué todo esto siga en marcha, no quiere decir que se concrete. Pero realmente, ojalá se haga realidad para comenzar a aliviar las penurias que azotan a los venezolanos.

ITALIA. En medio de la posición de la Unión Europea de respaldo a Juan Guaidó, ha resaltado la negativa de Italia. Hay pocas explicaciones claras al respecto, pero recién me llega una argumentación para “justificar” tal postura. Me explican que uno de los minerales que se extraen del Arco Minero y que mayor demanda tiene es el Coltán. La clave es que alguien muy pesado del entorno de Maduro es quien conduce la comercialización ilegal de ese mineral. Toda la operación se hace en Roma, aunque la sede oficial de la empresa que adquiere el Coltán está en Nápoles. Para quienes no lo sepan, el Coltán es un mineral de mucha demanda en las industrias de la microelectrónica, telecomunicaciones y aeroespacial; razón por la cual se vende a un costo bastante alto ¿Quién es el líder de la operación? Sólo les diré que el diminutivo de su nombre termina en “sito”. Por cierto, ya Estados Unidos y otros países de Europa siguen el rastro de este negocio turbio.

UNT. La crisis interna en Un Nuevo Tiempo no amaina y más bien arrecia como consecuencia de los males enquistados en esa organización y que son en su mayoría responsabilidad de Manuel Rosales. En los últimos días conocí de dos renuncias. La más reciente fue la diputada, Elimar Díaz, quien de protegida de Rosales pasó a enemiga del entorno de éste, sobre todo de Nora Bracho, con quien sostuvo una agria discusión hace varias semanas y que reseñamos en esta columna. La salida de Elimar es una importante pérdida para ese partido, porque ella se ganó a pulso su actual posición política. Y la otra renuncia fue de Diamelis García, quien se desempeñaba como subsecretaria del movimiento “Fuerza Femenina” del Zulia, quien hizo oficial su retiro de UNT mediante una carta en la cual resaltan las razones de su crítica a: “Los grupos sectarios minoritarios que se imponen por fuerza y poder infundados en razones equivocas pero permitidos con el silencio que otorga. Y dentro de estos grupos se toman las decisiones atendiendo criterios que no son ni políticos, ni están enmarcado dentro de un plan o estrategia, sino más bien de complacencia, poca reflexión y nada de inclusión. Cuando entré a este partido me enseñaron que las maquinarias se atendía humanamente y que los liderazgos debían nacer desde las bases. Es decir, debíamos sumar y multiplicar, y por el contrario, desde hace poco más de un año, lo único que veo día a día es como se resta y se divide lo que antes fue una casa de amplitud”. Más claro imposible. Todas mis críticas hacia la errada conducción política de Manuel Rosales están expresadas en esas ideas. MR avanza en la destrucción de su partido. Cada día se encoge más la casita de Un Nuevo Tiempo. Pronto sus comités políticos los podrán hacer dentro de un escarabajo Volkswagen.

ACERTIJO. Me llega una adivinanza bien interesante: “Quién es el dirigente de la oposición que vive entre España, Estados Unidos y Colombia que además pasa raqueta a los corruptos boliburgueses. Sólo a Nervis Villalobos le tumbó 100 mil euros”. Si alguien sabe el nombre del señalado, agradezco su ayuda.

EL VALOR DEL “POLLO”. El general Hugo Carvajal avanza en su intención de colaborar con la justicia, con el fin de aliviar las imputaciones en su contra. Aún en España no deciden sobre la solicitud de extradición que hizo Estados Unidos, pero ya el “Pollo” confirmó que colaborará con toda amplitud con la Audiencia Nacional. Sin duda que hará lo mismo con la justicia de EEUU que lo busca por sus presuntas vinculaciones con el narcotráfico. Sin duda que el valor del “Pollo” es muy alto porque éste tiene información abundante sobre quienes desde el oficialismo se han involucrado en tráfico de drogas. Mientras tanto, Rafael Ramírez sigue haciendo de puente con los gringos para que le den estatus de “patriota cooperante”. Este tema tiene a más de uno de cabeza en el oficialismo.

ACCIÓN MILITAR. Aumentan las exigencias para que Juan Guaidó pida la intervención militar internacional, sin entender que esa no es una decisión unilateral, sino que debe ser el resultado del consenso y la coordinación con la comunidad internacional. De nada serviría que la Asamblea Nacional solicite el reingreso de Venezuela al TIAR y se apele al artículo 187 de la Constitución Nacional, si luego no pasa nada. La lógica indica que primero debe estar consensuada la acción militar con todos o la mayor parte de los países ocupados con el conflicto venezolano y luego se haga la solicitud. Tal como expusimos en un editorial se VyR, se necesita actuar con calma, cordura e inteligencia. Sé que muchos no están de acuerdo con esto porque la urgencia es muy alta; pero no se pueden apresurar los tiempos de acción.

Darwin Chávez|@darwinch857|darwinch