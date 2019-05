EEUU sancionará a las compañías que negocien con Maduro en materia de seguridad

Este viernes, un funcionario de alto rango del gobierno del presidente Donald Trump., señaló que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos decidió que “cualquier compañía local o extranjera que haga negocios con sectores de defensa y seguridad de Venezuela es objeto de sanciones”, señaló la agencia de noticias Reuters.

lapatilla.com

Asimismo, destacaron que han aumentado “significativamente” el contacto de EEUU con militares venezolanos “desde intento de levantamiento de la semana pasada”.

De igual forma destacó este funcionario que en el contacto telefónico del presidente de EEUU, Donald Trump con el mandatario ruso, Vladimir Putin, este, reveló que a Rusia no le interesa Venezuela, “lo usa como ficha para asuntos geopolíticos mayores”.

Por otra parte, John Bolton corroboró en un tuit dicha medida. “En respuesta a los crecientes actos de intimidación del antiguo régimen de Maduro, los Estados Unidos determinaron que el sector de defensa y seguridad de Venezuela estará sujeto a sanciones”

Además, el asesor de Seguridad Nacional de La Casa Blanca sentenció que “los actores malignos como Rusia y Cuba que permiten la represión de la gente deberían tomar nota”.

In response to increasing acts of intimidation by the former Maduro regime, the U.S. has determined that #Venezuela defense & security sector is subject to sanctions. Malign actors like Russia & Cuba enabling repression of the people should take notice. #EstamosUnidosVE

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 10, 2019