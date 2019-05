“Están en aviso”, alerta Bolton a Cuba, Rusia e Irán por patrocinar a Maduro

Click to email this to a friend (Opens in new window)

El asesor de Seguridad Nacional para La Casa Blanca, John Bolton, aseguró este viernes a través de su cuenta en la red social Twitter, que “están en aviso” los países de Cuba, Rusia e Irán por patrocinar al régimen de Nicolás Maduro.

lapatilla.com

“La subversión de la democracia y el patrocinio de la represión en Venezuela por parte de actores militares extranjeros, a saber, Cuba, Rusia e Irán, no serán tolerados. Esos actores están en aviso”, dijo Bolton.

The subversion of democracy and sponsorship of repression in Venezuela by foreign military actors, namely Cuba, Russia, and Iran, will not be tolerated. Those actors are on notice.

— John Bolton (@AmbJohnBolton) May 10, 2019