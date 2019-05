Nació el cuarto hijo de Kim Kardashian y Kanye West

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Kim Kardashian y su marido Kanye West han dado la bienvenida al mundo hoy a su cuarto hijo, un niño.

Ayer Kourtney, la hermana mayor de Kim, dijo en el ‘Show de Ellen’, la empresaria tuvo que ausentarse del programa por la inminente llegada de su hijo, que nació por un vientre en alquiler, al igual que su hija Chicago.

La encargada de anunciar el nacimiento del pequeño fue Kim, quien escribió en Twitter “ya está aquí y es perfecto”.

He’s also Chicago’s twin lol I’m sure he will change a lot but now he looks just like her ?

— Kim Kardashian West (@KimKardashian) May 10, 2019