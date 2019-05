Pompeo habló sobre la crisis en Venezuela con el nuevo presidente electo de Panamá

El secretario del Departamento de Estado de los Estados Unidos, Mike Pompeo, manifestó que conversó sobre la crisis en Venezuela con el nuevo presidente electo de Panamá, Laurentino Cortizo.

“Ayer, tuve una gran llamada con el presidente electo de Panamá, Cortizo. Valoramos nuestra fuerte asociación con Panamá y esperamos verla florecer a medida que continuamos trabajando juntos en temas de seguridad, promovemos la estabilidad regional y abogamos por la democracia en Venezuela y Nicaragua“, dijo Pompeo a través de su cuenta oficial en la red social Twitter.

Yesterday, I had a great call with Panama’s President-Elect Cortizo. We value our strong partnership with Panama & look forward to seeing it flourish as we continue to work together on security issues, promote regional stability & advocate for democracy in Venezuela & Nicaragua.

— Secretary Pompeo (@SecPompeo) May 11, 2019