Video Sensible: Se tomaba una selfie cuando resbaló de la azotea de un edificio en la India

Click to share on WhatsApp (Opens in new window)

Click to email this to a friend (Opens in new window)

Click to share on LinkedIn (Opens in new window)

Click to share on Pinterest (Opens in new window)

Click to share on Twitter (Opens in new window)

Click to share on Facebook (Opens in new window)

Un hombre que vivía en la ciudad de Bombay, India, al parecer intentaba tomarse una selfie “temeraria” cuando resbaló y cayó desde la punta de un edificio.

Por Infobae

Estas imágenes fueron difundidas por la policía de Bombay, en ellas quedó registrado el terrorífico momento en que el hombre cae del edificio y muere.

Justo antes de caer logra sostenerse de la orilla, pero ésta se fragmenta y cae al precipicio, junto con el celular con el que pretendía inmortalizar el momento sin imaginar que un momento después moriría.

Las aterradoras imágenes le han dado la vuelta al mundo, cientos de usuarios han pedido tener más cuidado al tomarse una foto ya que las consecuencias pueden ser terribles.

Una investigación del ‘Journal of Family Medicine and Primary Care’ reveló que desde 2011, año en que empezó la fiebre por las ‘selfies’ han muerto 259 personas, siendo el 2016 el año con más fallecimientos por conseguir ‘la selfie perfecta’, al acumular 98 muertes.

En el estudio realizado en 2018, también destacan que la mayoría de fallecidos son hombres, representando un 72.5% del total, mientras que las mujeres fallecidas por selfies equivalen al 27.7%.

Más casos

Lamentablemente han sucedido múltiples accidentes así por no tener precaución y arriesgar la vida en un instante.

El año pasado Halil Da?, quiso sacarse una foto divertida para celebrar su cumpleaños, pero cayó por un precipicio y murió, saltó sobre una roca, tropezó y no pudo evitar la caída mortal en Sanliurfa, Turquía. Era padre de ocho hijos.

De igual forma, la neozelandesa Toni Kelly tropezó tratando de sacarse una foto y cayó de un segundo piso, murió en Londres por muerte cerebral, producto de la caída que sufrió.

Incluso han muerto niños por estos descuidos. Un video de las cámaras de seguridad de un centro comercial de Ganganagar, en la India, muestra el trágico momento en que un niño de diez meses cae al vacío desde un tercer piso en 2018. El accidente —según diversos medios locales y extranjeros— ocurrió como consecuencia de que sus padres intentaban tomarse una selfie, que resultó fatídica.

La escena quedó registrada en la grabación de CGR Mall en ese distrito y dio vueltas al mundo. Al caer, el niño murió minutos después. El video muestra la desesperación de los padres, que intentan bajar de inmediato de la escalera luego de que el bebé se deslizara hacia abajo por un estrecho espacio que quedaba entre el pasillo y la escalera.

ADVERTENCIA: IMÁGENES EXPLÍCITAS

Attempt for the most daring selfie? Or just another irresponsible adventure? Whatever this was for, it clearly wasn’t worth the risk! #SafetyFirst pic.twitter.com/vzBYEZs54Y

— Mumbai Police (@MumbaiPolice) May 2, 2019