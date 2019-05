El régimen castrista reprime a palos una tradicional marcha gay en La Habana

La policía cubana ha reprimido este domingo 12 de mayo de 2019 una tradicional marcha gay en La Habana prohibida por primera vez este año por las autoridades al considerar que podría «ser utilizada por fuerzas extranjeras para su propia agenda»

Por lapatilla.com

Tres periodistas independientes han sido arrestados durante la celebración de la «Conga contra la homofobia y la transfobia», aunque algunas fuentes apuntan que el número de personas detenidas podría elevarse a siete, reseña Periodista Digital

«En un intento de seguir la marcha por Malecon la policía intervino y se llevó detenido de manera violenta a Boris González Arenas, a Óscar Casanella y a Iliana Hernández», ha relatado a través de Twitter la periodista Luz Escobar, del diario independiente 14yMedio.

La marcha partió del Parque Central con decenas de personas, atravesó el Paseo del Prado y llegó al Malecón, donde se congregaron los participantes y se produjeron los arrestos.

«La tolerancia duró hasta Prado y Malecón. A partir de ahí se llevaron detenidos a los principales activistas», ha apuntado en un tuit Camilo Condis.

«Fue hermoso y si unos cobardes se encargaron de opacarla al final, arrestando a unos cuantos colegas, el sabor que nos queda es dulce. Los cubanos sí tenemos sangre en las venas y ellos, o se adaptan a que el espacio público es de todos o llegará el momento que tendrán que arrestarnos a todos», ha subrayado en la misma red social el activista Taylor Emilio Torres.

Actitud homófoba

Cada año el Centro Nacional de Educación Sexual (CENESEX), dirigida por Mariela Castro Espín, hija de Raúl Castro, organiza una marcha en la forma de una conga reivindicativa, pero este año el Ministerio de Salud Pública prohibió el acto.

#CUBA: This is one of the arrests as crowd made their way yo #Malecón. This is reportedly Oscar Casanella. He called them “abusers” as he was taken by force away from cameras. #LGBT March in #Havana started peacefully and ended in conflict. @WPLGLocal10 pic.twitter.com/0X96VptIlS

— Hatzel Vela (@HatzelVelaWPLG) 11 de mayo de 2019