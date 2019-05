Estos son los errores de traducción más inauditos de “Game of Thrones”

Posteado en: Entretenimiento, Titulares

El vaso de Starbucks que se coló en el cuarto capítulo de “Game of Thrones” no fue el único”error” reseñable de la última temporada de la serie. Jeans, cables o espadas elásticas han aparecido en los planos sin poder escapar al ojo avizor de los atentos espectadores, así lo reseña Infobae.

Los fallos no sólo se producen en el set, sino que han llegado hasta los subtítulos y los estudios de doblaje, tal y como puede corroborar la audiencia que ve los episodios en español. Se trata de graves errores que llegaron a cambiar incluso el sentido de la trama.

“Cerraré mis ojos para siempre”: el error que enloqueció a los fans

El primer fallo llegó en el tercer capítulo de la última temporada. Unas palabras de Arya Stark entonces, desataron las alarmas y aterrorizaron a los aturdidos espectadores. “Dijiste que cerraría mis ojos para siempre”, dice en los subtítulos, y en la versión en español la pequeña de los Stark a Melisandre, la bruja roja.

La menor de los lobos se refería al encuentro que mantuvo con la Bruja Roja en el sexto episodio de la tercera temporada, cuando la profeta de “The Lord of Light” trató de llevarse a Gendry. Arya intentó impedirlo y se enfrentó a Melisandre, quien la miró fijamente y le dijo:

“I see a darkness in you. And that darkness eyes stare back at me. Brown eyes, blue eyes, green eyes. Eyes you’ll shut forever. We will meet again” (Veo oscuridad en ti. Y en esa oscuridad, hay ojos que me miran fijamente. Ojos marrones, ojos azules y ojos verdes. Ojos que cerrarás para siempre. Nos volveremos a encontrar), predijo.

Así, Melissandre nunca dijo a Arya que se cerrarían sus ojos. Le dijo que cerraría los ojos de otros personajes. Se trató de un error en los subtítulos del capítulo de la última temporada. Cuando Arya recuerda las palabras que Melyssandre pronunció, se tradujo mal la conversación original, que dice lo siguiente:

Arya: “I know you” (Te conozco).

Melisandre: “And I know you” (Y yo te conozco a ti).

A.: “You said we’d meet again” (Dijiste que nos volveríamos a ver).

M.: “And here we are. At the end of the world” (Y aquí estamos. En el fin del mundo).

A.: “You said that I’d shut many eyes forever” (Dijiste que cerraría muchos ojos para siempre).

Sin embargo, en lugar de “dijiste que cerraría muchos ojos para siempre”, el texto se tradujo como “dijiste que cerraría mis ojos para siempre”, un fallo grave que modificó la trama, y que enloqueció a muchos espectadores, aterrorizados ante la posibilidad de que muriera la menor de la casa Stark.

Temporada por temporada, capítulo por capítulo, y minuto a minuto, la audiencia repasó cada palabra de la Bruja Roja, desconcertada y pensando en qué momento había dicho la profeta que Arya moriría. Después supieron que sólo había sido un error de traducción.

¡Sicansíos!: un grito inesperado y sin sentido

El susto por la falsa predicción de la muerte de Arya no causó ninguna risa, a diferencia del segundo error de traducción, que se produjo en los estudios de doblaje en España.

Ocurrió en el capítulo 3, “Battle of Winterfell”, episodio en el que los espectadores se quejaron por la oscuridad que dominó en todas las escenas.

En medio de la lucha contra los caminantes blancos, un grito de Lord Davos desconcertó a la turbada audiencia: “¡Sincasíos!, gritó de pronto sin ningún sentido el personaje en la versión doblada al español.

En esa secuencia, Lord Davos miraba hacia el cielo y trataba de encontrar entre la bruma al dragón de Daenerys Targaryen para alertar a khaalesi de que encendiera las trincheras, sin éxito.

La madre de dragones no ve la señal por la densa niebla que cubre el cielo, por lo que en la versión original Sir Davos grita “She can’t see us”, que significa en español “Ella no puede vernos”.

Por alguna razón, los traductores españoles confundieron esta frase en inglés con un nombre propio, y escribieron en el texto “¡Sincasíos!, ¡Prended las trincheras!”, una frase que leyó el actor de doblaje en el estudio y que se escuchó durante la emisión del capítulo.

El momento detonó las carcajadas de los espectadores, que se dieron cuenta de lo que había ocurrido, y se lanzaron a las redes sociales a comentarlo.

Según informó el estudio encargado de poner voz en español a los personajes de la serie, la alta velocidad a la que deben doblar los capítulos por temor a las filtraciones y a la piratería provocó este error en el texto.

“Hay compañeros que graban de un día para otro y casi a ciegas, con enormes marcas de agua en la imagen, sin poder ver el rostro del actor o sin el guion completo para evitar filtraciones”, explicó el doblador español Lorenzo Beteta al diario El País.

El intérprete defendió que en ocasiones les envían los episodios en negro con pequeños círculos en los que aparecía únicamente la cabeza del personaje. “Aún entendiendo nuestro punto de vista, nuestro código profesional no nos permite trabajar así”, añadió Eduardo Bosch, voz de Jon Nieve en español.

No sabemos si en los próximos capítulos habrá más errores en la traducción de los subtítulos o en el doblaje de la serie, lo que es seguro es que para los espectadores se ha convertido en un pasatiempo buscar errores descarados de la puesta en escena.

Faltan dos capítulos para el final de la serie y este domingo se estrena el penúltimo. En una entrevista reciente en el “Late night” de Jimmy Fallon, la actriz Sophie Turner aseguró que los espectadores sentirán el peor dolor posible tras el final.